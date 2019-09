Casi casi seres de luz

L a escena más aterradora de lo que llevamos de año se encuentra en la serie Years and years. La acción transcurre a mediados de la década que viene. Una adolescente confiesa a sus padres que lleva tiempo incómoda en su cuerpo, y que está convencida de que es una persona trans. Los padres reaccionan de forma cariñosa, diciendo que no tiene importancia y que la apoyarán sea cual sea el género al que pertenezca. La chica se extraña: ella no está hablando de género. No se siente transexual, se siente transhumana. Lo que le molesta es tener cuerpo y hay una clínica en Suiza en donde descargan los cerebros en la nube informática y se puede vivir eternamente sin materia, como información pura. Ser un ser de datos. Casi casi un ser de luz. A mí me da más miedo esa escena que todas las temporadas de American Horror Story juntas. Saciados de todo, inmersos en una vida donde los filtros de Instagram son más la norma que la excepción en nuestras miradas, incapaces de un pensamiento que ocupe más de un tuit, cada vez tendemos más a una actitud vital estúpida, pseudobuscando ciertas pseudoesencias a las que suponemos completamente independientes de cualquier materialidad, tanto de tipo biológico, como económico o incluso físico. Es el triunfo del pensamiento cándido, el que cree que las cosas son como son porque sí y pueden cambiar con un mero ejercicio de la voluntad. Algunos feminismos, todas las religiones, algunos progresismos, todos los nacionalismos.

Y el último ejemplo es Undone, la nueva serie bombazo de Amazon por la que aulla de flipe el colectivo teen. No existe el tiempo, no existe el espacio, todo es una catarata de sensaciones inmediatas que no necesitan tener lógica, un guion por cuyos agujeros sopla el viento gélido, en donde la única certeza es la fascinación visual. Y con una textura de imagen a medio camino entre la realidad y la animación que recuerda al mundo en donde vivirá la adolescente de Years and years. Colores planos, proyectos vitales levísimos, casi casi seres de luz.