El mar se alza, Galicia también

Miles de jóvenes tomaron ayer las calles en Galicia para gritar "basta ya" de "ambigüedades" y urgir "medidas concretas y contundentes" ante la crisis climática que amenaza al planeta. Convocados por el Movemento Galego polo Clima y por Friday for Future, los manifestantes dirigieron su mensaje a la clase política para que asuma la gravedad de la situación, escuche a la comunidad científica y adopte medidas urgentes contra las emisiones de gases de efecto invernadero y en favor de las energías renovables.

En una de las marchas más multitudinarias, la de A Coruña, miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que partieron de los Jardines de Méndez Núñez, destilaron originalidad y reivindicación a partes iguales en las pancartas y en las consignas coreadas, en algunos tramos de la manifestación a ritmo de batucada.

Miles de jóvenes se echaron también a las calles en Santiago para clamar contra la "emergencia climática". "Planeta, escucha, somos tu lucha", corearon, entre otros lemas, los participantes en esta protesta de ambiente reivindicativo, aunque también con parte festiva, ya que algunos de los asistentes se han animado a acudir con panderetas y otros instrumentos.

La movilización partió pasadas las 19.30 horas de la Praza do Matadoiro, donde se congregaron, además de colectivos como la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), formaciones políticas como Equo y Galiza Nova „que es la sección juvenil del BNG„, sindicatos y representación institucional de la corporación compostelana, con el alcalde, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, a la cabeza. "No hay planeta B" o "sin planeta no hay futuro" fueron algunas de las consignas más escuchadas en las calles compostelanas, desde donde jóvenes, aunque también familias acompañadas de niños, se dirigieron hacia los políticos para reclamar soluciones.

Muy numerosa fue también la marcha que recorrió las calles de Vigo, teñidas de color con pancartas con textos como Winter is not comming, No queremos un medio ambiente, lo queremos entero, El Titanic no tendría problemas hoy o Únete al lado verde. La banda sonora la compusieron lemas como Si el planeta fuera un banco ya estaría rescatado, Ni un grado más, ni una especie menos, Fin del mundo, fin de mes, la misma lucha es, y en clave local, Menos luces y más medidas, en alusión al alumbrado navideño en esa ciudad.

En Ferrol, unas 200 personas, en su mayoría estudiantes, se concentraron también ante el edificio administrativo de la Xunta, para secundar la acción de protesta conocada por el Movemento Galego polo Clima y por Friday for Future y reclamar medidas que sirvan para "defender el planeta".

Al final de las manifestaciones, los organizadores leyeron un manifiesto en el que gritaron "basta" de inacción y de "palabras faltas de contenido". En ese texto, denunciaron que durante décadas se ignoraron los informes y advertencias que alertaban de un "sinfín de consecuencias negativas de ciertas prácticas empresariales" que han dado paso a la "sexta extinción masiva de plantas y animales". El manifiesto aludieron, también, a la contaminación de plástico de los océanos, al impacto territorial de proyectos de megaminería, a la contaminación de ríos, al secado de lagos y a la exterminación de la biodiversidad.

Los manifestantes señalaron, además, que proyectos como la mina de Touro y de Ordes, parques eólicos proyectados en zonas protegidas o el monocultivo de eucalipto y la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra son "despropósitos ambientales que provocaron y contribuyen a la emergencia climática". Como también "ciertas políticas agrarias, la sobreexplotación y contaminación de las rías y del mar, los macrovertederos semiclandestinos de la Xunta, la contaminación por lindano en Porriño, los incendios forestales o la especulación urbanística".