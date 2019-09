'The virtues' pone los ojos de punta

Pido permiso para ponerme nostálgico. Que no cunda el pánico. Solo un poco. Nos vamos a 2006. Ayer, como quien dice. Un señor llamado Shane Meadows, que venía de rodar algunas películas de escasa trascendencia (aunque una de ellas, Dead Man's Shoes, pide a gritos una reivindicación en condiciones) desencajaba mandíbulas y rompía escamas en 2006 con This is England. Cine social, pero no solo. Muchas cosas llevaba dentro aquella película de golpes bajos y altos logros. ¿No la has visto? Búscala. Consejo de amigo. Y, de paso, hazte el encontradizo con Somers Town. Otra joya. This is England se mudó a la tele y cada temporada era mejor que la anterior. Hay quien sostiene que fue la mejor serie de la década. Concedido. Ahora, Meadows se pasa a las distancias cortas y cuatro años después de despedir a Combo, Shaun, Gadget, Milky y Woody, se entrega en cuerpo y calma a una miniserie de solo cuatro episodios que pueden contemplarse como un largometraje: The virtues. ¿Anclaje social? Claro. Y muchas más cosas: los fantasmas endemoniados del pasado, los demonios fantasmales del presente, la ruina física y mental, los abusos sexuales, las separaciones que abren boquetes en la memoria. Si lees el argumento podrías sentir algo parecido a la desconfianza: melodrama puro y qué duro. Y las zancadillas emocionales no tardan en aparecer: Joseph (Stephen Graham, sencillamente perfecto) se ve lanzado desde la primera escena a un abismo que no hace más que tirar de él. Un muerto en vida capaz de gastarse todo el dinero que le queda en una fiesta con extraños y que, como clavo ardiendo, vuelve a Irlanda a intentar ajustar cuentas con su pasado. Corroído por adicciones que no le abandonan y traumas infantiles que aspiran a ser una condena perpetua, se encuentra con la hermana a la que no ve desde que los separaron siendo niños. Escalofriante reencuentro en presencia de la familia (atónita) de ella, desgarrador flashback de aquel momento de ruptura. La renacida e inestable relación entre ambos hermanos se complica aún más cuando Joseph se lía, o casi, con la hermana de su cuñado. Otro ser doliente y atormentado que da patadas con rapidez y concede caricias a regañadientes. Hay brotes de cine social tan queridos por el autor: las relaciones del protagonista con sus nuevos compañeros de trabajo, los hervideros de frustraciones y miserias que crecen en los márgenes de las ciudades, el abatimiento de una sociedad en la que los abusadores se sienten impunes. Hay vetas de amargura sentimental (el desgarro de un padre al que alejan de su hijo, el dolor de una hermana que descubre, horrorizada, el infierno que vivió su hermano, la pesadilla en la que vive instalada una mujer devastada por el trato de su beata madre...) y, finalmente, hay en su tramo final una sucesión de cargas de profundidad de impacto creciente rematada en el desenlace con una explosión última que lo devuelve todo al principio. ¿Venganzas liberadoras o perdón implacable? ¿Reencuentros liberadores o nuevas cadenas perpetuas de furia y rencor? The virtues se las arregla para mostrar el drama con un realismo acongojante, sin caer casi nunca en excesos. Y es ese "casi" lo que impide poner una matrícula de honor: el final que se da a la historia de la cuñada y su madre es efectista y tosco, parece metido con calzador y le resta puntos a una serie que hasta entonces solo había exhibido admirables virtudes. Sobresaliente, pues.