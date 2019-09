'Ribeiras de salitre' comparte unha xornada coas xentes do mar de Vilaxoán

O programa Ribeiras de salitre da Televisión de Galicia (TVG) visita hoxe Vilaxoán, porto onde se respira ambiente de traballo, con 150 socios na súa confraría, dedicados ao marisqueo a pé e as artes menores e cun importante polígono bateeiro. No mar de Arousa, o espazo da canle autonómica sairá aos trasmallos con José Rañó, que vén de familia mariñeira, pero antes de comezar na pesca estivo uns anos traballando de mergullador, na construción de portos e na reparación de buques.

As mulleres de Vilaxoán, e as de toda a ría de Arousa, levan no seu ADN o xene mariscador. Poucas haberá que non teñan antecedentes familiares no marisqueo e por iso é o seu xeito de vida máis natural. Este é, precisamente, o caso de Rita Lucio, que de nena ía coa súa nai á seca. Logo os seus camiños foron outros, pero a forza da natureza tróuxoa outra vez á súa orixe.

Ribeiras de salitre tamén falará coa peixeira Carme Tarrío, que ten un posto na praza de Vilagarcía, e con Purita Bemposta e Carmiña Couso, que lembrarán os seus tempos de traballo nas conserveiras, unha importante fonte de emprego durante moitos anos para as mulleres do mar. En Vilaxoán atópase un organismo público que se encarga por velar pola seguridade alimentaria dos produtos do mar, poñerlle remedio ás enfermidades dos moluscos e loitar contra a contaminación mariña. Trátase do Intecmar, cuxa directora, Covadonga Salgado, explicará o esforzo que alí fan para asegurar o tesouro alimentario que é o mar.

Para xantar, o equipo de Ribeiras de salitre achegarase ao restaurante As Eiras, que antigamente foi unha fábrica de salgadura. Alí, Xefa Torres preparará unhas ameixas, sen dúbida o produto estrela da gastronomía de Vilaxoán. Compartirán mesa con Teo Cardalda, que foi mariño mercante e que actualmente estuda a historia de Vilaxoán e da súa industria de salgadura.

Un instrumento moi especial na tradición musical galega é a zanfona e en Vilaxoán atópase unha das máis destacadas intérpretes deste instrumento, Uxía Vázquez, que, acompañada polo acordeonista Álvaro Cardalda, interpretará pezas recollidas da música tradicional desa vila pontevedresa.