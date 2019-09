A TVG estrea esta noite o programa de debate político 'Conexión Madrid'

Os medios públicos galegos estrean hoxe Conexión Madrid, novo espazo dos servizos informativos en que participarán destacados xornalistas galegos especializados en crónica política en Madrid e habituais comentaristas da pantalla en distintas canles. Conexión Madrid emitirase pola G2, ás 22.45 horas, moderado polo delegado da Crtvg Luis E. Ramos.

O xornalista Bieito Rubido, director de ABC; Javier Casqueiro, redactor xefe da sección España e coordinador das páxinas de política en El País; Daniel Basteiro, xornalista de El Español desde a súa fundación; e María Jamardo, xornalista e colaboradora en A3Media e es.radio, sentarán este vindeiro luns na primeira mesa de debate.

Con Conexión Madrid a Crtvg quere ofrecer un espazo de debate que achegue a reflexión e a pluralidade de opinións de distintas perspectivas da actualidade española, política e social, que máis afecte a Galicia. Desde a primeira entrega, o espazo enriquecerase coas achegas de diferentes perfís profesionais. Nas seguintes semanas, pola mesa de Conexión Madrid pasarán as máis destacadas voces da crónica política deste momento

'Zigzag'

Por outra banda, o programa Zigzag contará este luns coa presenza do escritor Samuel Solleiro, que doce anos despois de escribir Punk, un título de culto para toda unha xeración de amantes do verso, volve con O mundo dos vivos, un texto sobre a posibilidade de volver ser o que unha vez se foi e sobre a fascinación de estar aínda sobre a terra.

Por outro lado, o espazo da G2 ofrecerá unha reportaxe sobre a estrea de O que arde, do coruñés Oliver Laxe, en Navia de Suarna nun pase para a veciñanza antes da chegada da película á carteleira o vindeiro 11 de outubro.

En Navia, a principal localización elixida para a rodaxe, naceu a celebrada obra de Oliver Laxe, premio do xurado Un certain regard na última edición do Festival de Cannes, acollido con entusiasmo no de San Sebastián e que viaxou ou ten previsto viaxar a máis de corenta certames por todo o mundo.