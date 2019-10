Las series que llegarán este otoño

Fotograma de la serie 'The Walking Dead'.

Watchmen, la adaptación televisiva del cómic de Alan Moore, y Modern Love, el debut de Anne Hathaway en la televisión, son los grandes estrenos de octubre, un mes que verá los esperadísimos regresos de Peaky Blinders y The Walking Dead o la despedida de Mr. Robot o Silicon Valley.

'Watchmen'. Ambientada en un mundo alternativo donde los superhéroes son tratados como proscritos, Watchmen, creada por Damon Lindelof, abraza la nostalgia de la novela gráfica original, creada por Alan Moore y Dave Gibbons, a la vez que busca su propia identidad, según informa HBO, que estrenará el formato el próximo día 21.

'Modern Love'. La serie, inspirada en la popular columna y el podcast homónimos del diario The New York Times, cuenta con ocho episodios de 30 minutos cada uno donde se recrean algunas de las historias más populares de dicha columna, explorando el amor en todas sus formas. El reparto incluye a Hathaway, Tina Fey, Andy García, Dev Patel, Sofia Boutella y Jane Alexander entre otros. "Es como si me hubiera despertado en la tienda de los dulces de los actores. Hemos conseguido reunir un reparto de ensueño con mis actores favoritos", dice John Carney, máximo responsable del proyecto, que se estrena el día 18 en Amazon Prime Video.

'Peaky Blinders'. La acción se traslada a 1929 y la familia Shelby se ha reunido. Su cabecilla, Tommy Shelby (Cillian Murphy), convertido ahora en político, debe hacer frente a Oswald Mosley, el peor enemigo al que se ha medido hasta ahora, encarnado por Sam Claflin, un carismático político con una idea rompedora sobre el futuro del país. Todo ello en medio de un clima enrarecido por el auge del populismo, el fascismo y el racismo, según explicó su creador, Steven Knight. La quinta temporada de la serie, que incluye a Anna Taylor-Joy se estrena el viernes en Netflix.

'The Walking Dead'. Es primavera y las comunidades aún lidian con las secuelas tras el despliegue de poder del grupo liderado por Alpha (Samantha Morton) frente al grupo de supervivientes que se atrevió a cruzar el territorio de los Susurradores durante el duro invierno, todo ello mientras el espectador asiste al proceso de redención de Negan (Jeffrey Dean Morgan). La décima temporada de este clásico que no cesa, que promete la despedida de Michonne, llega a FOX España el día 7.

'Catalina la grande'. Protagonizada por Helen Mirren, esta miniserie de cuatro episodios retrata los últimos años del reinado de Catalina en el siglo XVIII cuando convirtió a Rusia en uno de los poderes más importantes de Europa.