Solo cuatro de cada diez gallegos fueron al cine en el último año, la tasa más baja del país

Ir al cine es, junto a escuchar música, la actividad cultural que cuenta con más adeptos en Galicia y pese a ello, solo el 44% de los residentes en la comunidad vieron alguna película en pantalla grande en el último año. Una tasa que sitúa a Galicia como la comunidad con menor afluencia al cine y a trece puntos de la media estatal (el 57,8% fue en alguna ocasión en los últimos doce meses) según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019 que acaba de publicar el Ministerio de Cultura.

Galicia se sitúa en el furgón de cola en asistencia al cine, pero seguida muy de cerca por Cantabria (46%) y Extremadura (48%). En el lado contrario, Madrid, Navarra y Baleares, donde seis de cada diez ciudadanos vieron algún estreno en pantalla grande en el último año. A nivel estatal, el informe revela que el perfil del usuario de cine es el de un estudiante, menor de 25 años, soltero y que vive en casa de sus padres.

La falta de tiempo es el principal argumento que dan los gallegos para no ir al cine (lo alega el 26,8%), seguido muy de cerca por elevado precio (echa para atrás al 22%). Ya de lejos le sigue un 17,6% de encuestados que asegura "no tener interés" en el cine, un 11,3% que dice tener "poca oferta" en su zona o un 6% que afirma que prefiere ver las películas en casa ya sea a través de la televisión, en DVD o por internet. Sin embargo, los cambios de hábitos debido al auge de las plataformas de contenidos tipo Netflix o HBO no parecen ser determinantes en Galicia ya que los gallegos están también a la cola en suscripciones a plataformas digitales. Pese a que casi la mitad tiene alguna (el 46,8%), es la segunda comunidad con menos abonados, solo por encima de Extremadura. Un tercio cuenta con una plataforma de cine o series mientras que un 26% opta por aquellas que le ofrecen más canales de televisión o de contenidos musicales.

Más allá del cine, el informe del Ministerio analiza la práctica de otras actividades culturales en las comunidades. Los gallegos suspenden también en asistencia al teatro „ un 18% acudió a ver una obra en el último año, porcentaje que solo es inferior en Canarias (16,4%)„ y están en la parte baja de la clasificación (puesto número doce) en visitas a yacimientos arqueológicos (19,6%) o asistencia a espectáculos de danza o ballet (décimo puesto a nivel estatal al acudir un 6,9%). Tasas que mejoran a la hora de analizar quienes han visitado algún monumento en el último año „casi la mitad de los gallegos, el 48%„ o han ido a algún museo (el 45,2%).

Pero es la música lo que seduce a más residentes en la comunidad. Casi el 70% de los gallegos asegura escuchar música todos los días, tasa que supera el 80% al ampliar el periodo a al menos una vez a la semana. Es el hábito cultural con más seguidores en Galicia, que se sitúa como la novena autonomía con más ciudadanos que escuchan canciones a diario. Y este gusto por la música se observa también en la asistencia a conciertos. Un tercio de los gallegos aseguran que ha ido a algún concierto de música actual en el último año (el 33,9%), un porcentaje que sitúa a Galicia como la séptima comunidad con mayor afluencia, pero a poca distancia del País Vasco que ocupa el primer lugar con una tasa del 39,8%. El porcentaje baja al 10% entre los gallegos que acudieron a un concierto de música clásica, cifra que posiciona a Galicia en séptimo lugar. De nuevos los vascos son los que acuden a más espectáculos de este tipo: el 12,7%.

La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019 analiza no solo la asistencia a actividades culturales sino el desarrollo de las mismas. La fotografía es el arte que cuenta con más adeptos en Galicia (lo practica el 29%), seguida de la pintura (el 15,6%) o escribir (el 11,6%, lo que supone la tasa más alta de todo el país). Además, un 9,6% toca un instrumento, la séptima con mayor tasa. La comunidad gallega sube posiciones al hablar del teatro „es la cuarta con más población que lo practica (el 2,4%)„ o danza y ballet (van a clase el 6,3% de los gallegos encuestados).