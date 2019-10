Mayor Oreja rebate la ideología de género: "El hombre es hombre y la mujer es mujer"

El exministro de Interior Jaime Mayor Oreja cargó ayer en Santiago contra la "ideología de género" por convertir la biología "en irrelevante". Así dejó claro que "los hombres son hombres y las mujeres son mujeres". "Tenemos los mismos derechos, pero tenemos diferencias biológicas", defendió durante la presentación en Santiago de la primera convención impulsada por la Federación Europa One of Us, que preside el exministro y que abordará "la crisis de valores" que vive Europa. "No es un problema que se deba a motivos políticos económicos o institucionales, sino que es una crisis de la persona, de la naturaleza humana no diagnosticada que nos lleva a una situación caracterizada por el extremo desorden", señaló Mayor Oreja.

La convención, impulsada por One of Us, se celebrará los días 18 y 19 de octubre y reunirá a "pensadores y filósofos" en Santiago, donde esta plataforma prevé crear además un observatorio. El objetivo de las jornadas será abordar el derecho a la vida, la protección de la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, la promoción de la natalidad y el rechazo a la gestación subrogada. "Cuando decimos que la ideología de género es un elemento esencial en la sociedad del futuro estamos diciendo que la biología es irrelevante. Estamos diciendo que uno puede ser un hombre siendo una mujer o una mujer siendo un hombre. Estamos diciendo que uno puede ser lo que quiere cuando quiere. Y eso va contra la ciencia", subrayó el exministro para, a continuación, apostillar que "hoy en día defender lo más obvio es lo más difícil".

En su opinión, se está produciendo "una distorsión de la naturaleza" derivada de uno de los asuntos "dominantes" actualmente: la ideología de género. Pero la crisis más importante, a su juicio, es "la crisis de la verdad". "Huimos de la verdad como de la peste", añadió. Y puso como ejemplo: "cuando se dice que hemos derrotado a ETA. No, con ETA se negoció. Hay una prevalencia de la mentira sobre la verdad". Y añadió que "defender lo más obvio como que el hombre es hombre y la mujer es mujer, es lo más difícil". Por eso, su plataforma One of Us aboga por la "recuperación de la moral" en Europa que, según señala, "ha perdido el alma".