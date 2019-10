Facebook deberá retirar contenidos ilícitos en todo el mundo si lo pide un tribunal europeo

Facebook, ese foro gigante en que cada minuto se vierten millones de comentarios „algunos ofensivos, de corte racista, machista o simplemente insultante„ que traspasan las fronteras de la ley está (un poco) más encorsetado jurídicamente. Bruselas estrecha el cerco contra esos mensajes. Facebook y otras empresas que prestan servicios de datos en internet pueden ser obligadas a suprimir comentarios idénticos o similares a otros declarados ilegales con anterioridad, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicada ayer.

Es decir, la justicia determina que nada impide a los jueces de un Estado miembro pedir que se borren contenidos ofensivos incluso fuera de la UE. El objetivo que persigue la medida es preservar el derecho de las personas a que desaparezcan informaciones o comentarios referidos a ellas de forma difamatoria, incluso a escala mundial. El caso llega después de que la diputada del Parlamento austriaco de Los Verdes y portavoz federal de ese partido hasta 2017, Eva Glawischnig-Piesczek, demandara a Facebook ante los tribunales de su país.

La política solicitó que se ordenase a la red social suprimir un comentario publicado por un usuario que atentaba contra su honor, así como alegaciones idénticas o de contenido similar. En concreto, el usuario de Facebook había compartido en su página personal un artículo de una publicación austriaca, que aparecía acompañado por una fotografía de Glawischnig-Piesczek. Además, en relación con el artículo, el usuario de Facebook publicó un comentario redactado en términos que los tribunales austriacos declararon contrarios al honor de la política, "ofensivos y difamatorios", según el TJUE.

Cualquier usuario de Facebook podía asimismo consultar esa reseña. Ante esa situación, la justicia austríaca pidió a la corte de Luxemburgo interpretar la Directiva sobre el comercio electrónico. Ésta dice que un prestador de servicios de alojamiento de datos como Facebook no es responsable de la información almacenada cuando no tiene conocimiento de su carácter ilícito o cuando actúa con prontitud para retirarla. Esta exención no afecta a la posibilidad de que se exija a la empresa poner fin a una infracción o impedirla, incluso suprimiendo los datos ilícitos o impidiendo el acceso a ellos. Lo que sí prohíbe la directiva es imponer a estas empresas la obligación general de supervisar los datos que almacenen. Mediante su sentencia de hoy, el tribunal europeo señala que la directiva no se opone a que un tribunal de un Estado miembro pueda obligar a compañías como Facebook suprimir o bloquear el acceso a los datos que almacene cuyo contenido sea "idéntico" al de una información declarada ilícita anteriormente. También a eliminar o bloquear datos de contenido "similar" al de una información ilícita.

Por otra parte y también ayer, la Junta de Protección de Datos Personales de Turquía ha multado con unos 270.000 euros a la red social Facebook por violar la ley de privacidad de 281.000 usuarios.