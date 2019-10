Ultraderechistas intentan boicotear la última película de Amenábar

Un grupo de ultraderechistas intentó boicotear la proyección, en la tarde del jueves en un cine de Valencia, de la película Mientras dure la guerra, del director Alejandro Amenábar. El filme refleja el apoyo inicial del escritor Miguel de Unamuno el golpe militar franquista y el replanteamiento de esta postura ante la deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros.

Al inicio del pase, un reducido grupo de personas desplegó una pancarta con el lema Únete a la resistencia España 2000 y profirió gritos como "Viva España " y "Viva Cristo Rey", tal y como se puede ver en un vídeo colgado en redes sociales por la propia formación de ultraderecha, que dice que la película "cuenta la historia de forma sesgada y llena de errores históricos". Tras este boicot, la policía denunció a seis personas por "alteración del orden público".

Varios de los espectadores presentes mostraron su disgusto por la actuación de los radicales y les mandaron callar. Otros, alrededor de una quincena, abandonaron la proyección, algunos de ellos "con mucha ansiedad", y fueron atendidos por personal de la sala, que procedió a devolver el importe de las entradas, según explica un testigo presencial al diario Levante.

Además, se avisó a la Policía Local, que identificó a seis personas y levantó acta por una presunta infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. El procedimiento queda en manos ahora de la Delegación del Gobierno, según explicaron fuentes municipales.

Tras lo sucedido, Aménabar aseguró que agradece a todos los espectadores que acuden a ver su película y dice que no le sorprende que se produzcan estos boicots. "Ya estaban tardando porque he visto anuncios de boicots contra la película que no han conseguido de momento nada", toda vez que incidió en que "lo único que puedo hacer es agradecer a la gente que se está acercando a verla". Sobre la génesis de esta película, Amenábar explicó que surge a raíz del momento en que Unamuno se pone en pie en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y "suelta aquel discurso poniendo en riesgo su vida".