Casi 6.500 enfermeros eligen mañana al nuevo presidente del Colegio de A Coruña

Un total de 6.492 enfermeros coruñeses están llamados mañana a las urnas para elegir a la nueva junta directiva del Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña. Unas elecciones „a las que optan dos candidaturas: una liderada por el actual presidente, Amador Villaverde, y otra por la vicesecretaria en funciones, Inés López„ y que han estado marcadas por la polémica ya que la candidatura alternativa a la actual directiva denuncia "irregularidades" en todo el proceso, algo que niegan tajantamente desde la entidad. Los colegiados podrán votar mañana, en la sede de A Coruña, desde las 10.00 hasta las 18.00 horas.

La candidatura que encabeza Inés López asegura que acuden mañana a las elecciones sin haber tenido "las mismas oportunidades" que sus adversarios en las urnas. "Las dos candidaturas se proclamaron oficialmente el pasado 13 de septiembre y mientras la del actual presidente tenía sus papeletas impresas casi al día siguiente, a nosotros no nos las dieron hasta este viernes a las 15.00 horas", denuncia Graciela Núñez, que forma parte de la candidatura de López. La demora en entregar las papeletas afecta, principalmente, al voto por correo. El plazo para solicitar este modo de participar en las elecciones acabó el 18 y las papeletas de esta candidatura, dice Núñez, no empezaron a llegar a los domicilios para que las devuelvan por correo y ejerzan su derecho hasta "el pasado día 27". Pese a que la recepción del voto por correo se realiza hasta mañana, Núñez teme "que para muchos colegiados no haya tiempo suficiente y no lleguen".

Desde el Colegio, sin embargo, aseguran que la candidatura de Inés López "contó con las papeletas en el plazo suficiente tanto para el voto por correo (ambas fueron enviadas a los colegiados que solicitaron esta modalidad de voto) como la presencial". "El problema en el retraso de las papeletas no es achacable a la actual dirección sino a que la solicitud fue presentada tres días después de finalizar el plazo", indican en la organización colegial, algo que niega Gabriela Núñez.

Para la aspirante a vicepresidenta en la candidatura de López, la actual directiva ha ralentizado la llegada de papeletas para perjudicarles en el voto por correo, una modalidad que además, asegura, "han promocionado". "Por ello pese a que se podría votar tanto en Santiago, como en Ferrol o Cee, solo se hará en A Coruña", indica. En el Colegio aseguran que las elecciones se celebran en el lugar que marcan los estatutos y sostienen que "se ha cumplido con la normativa vigente" en la convocatoria de los comicios.

Los caso 6.500 enfermeros de la provincia deberán mañana elegir al nuevo presidente entre dos candidatos bien conocidos en la entidad. Amador Villaverde, vinculado al Colegio desde 2001, presidió la entidad en los dos últimos años tras fallecer Sergio Quintairos. Por su parte, Inés López, ocupa el puesto de vicesecretaria desde el año 1996,

La candidatura de Villaverde apuesta por mantener la línea que ha llevado a cabo en los dos últimos años. Visibilizar la profesión enfermera, exigir una mejora de la ratio enfermera-paciente en Galicia o conseguir que estos profesionales puedan seguir ascendiendo en la escala laboral del Sergas son algunos de sus principales objetivos. Por su parte, Ines López apuesta por dar "un cambio" al Colegio, favoreciendo la transparencia y participación. Entre sus retos, apoyar la implantación de las especialidades enfermeras, luchar contra el instrusismo o impulsar la actividad investigadora enfermera.