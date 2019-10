Galicia es la comunidad en la que menos hogares disponen de conexión a internet

La tecnología no termina de seducir a muchos gallegos. Pese a que siete de cada diez hogares de la comunidad (el 73,3%) cuentan con conexión a internet, Galicia registra la tasa más baja de todo el país y el porcentaje apenas aumentó un punto en los ´´últimos cuatro años, según los datos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019 que acaba de publicar el Ministerio. El informe revela que Galicia se sitúa también entre las autonomías con menor presencia de ordenadores, tablets o teléfonos móviles con acceso a la Red. Las viviendas gallegas solo destacan en dispositivos más tradicionales: radios, aparatos de reproducir vinilos o cámaras de fotos.

La dificultad para que la banda ancha llegue a algunas zonas del rural, el precio de la conexión o simplemente la falta de interés o no considerarlo necesario son algunas de las causas que están detrás de que una familia decida no tener internet en casa. Una cuarta parte de los hogares gallegos se encuentra en esta situación, pero el porcentaje se eleva si se pone el foco en el tipo de conexión: solo un 68% de las familias con internet dispone de banda ancha (Galicia es la segunda por la cola) y la tasa se desploma al 23,7% entre quienes tienen este servicio en el teléfono, también de las más bajos del país. Porque tal y como revela el estudio del Ministerio de Cultura el problema de internet en Galicia no se ciñe solo a la conexión en el hogar, donde ocupa el último lugar sino que es tercera con menos casas en las que hay algún móvil con internet.

Además la comunidad gallega es la segunda con menos hogares en los que un ordenador o una tablet (los tiene el 75,8% de las viviendas) aunque eso sí, el 35% de las casas con computadora tienen dos. Por ello, un 43% de gallegos reconoce que nunca o casi nunca utiliza el ordenador y entre quienes sí recurren a este dispositivo, más de la mitad lo hace por ocio u entretenimiento, frente al 38% que lo hace por su trabajo o sus estudios.

Todo ello provoca que los gallegos también estén entre quienes menos consumo de internet realizan. Seis de cada diez residentes acceden a diario a la Red (la segunda tasa más baja, solo por encima de Murcia) mientras que hay otro tercio de gallegos que reconoce que "nunca o casi nunca" se conecta a internet, el porcentaje más alto de todo el país.

Pero el Ministerio de Cultura analiza la presencia de otros dispositivos vinculados a actividades culturales o de ocio en el hogar y salvo en los más tradicionales, Galicia suele quedar mal parada. Solo un 36% de hogares tiene un ebook o libro digital (lo que sitúa a la comunidad en el puesto trece a nivel estatal), asciende una posición en hogares que tienen a alguna videoconsola (el 33%) para caer a la última posición en cuanto a viviendas con cámara de video: un dispostivo con el que cuentan el 16,6% de hogares.

Cuando el foco se pone en equipamientos más tradicionales, los datos de Galicia mejoran. La televisión y la radio son clásicos que no faltan en casi ninguna casa: un 98% tiene un televisor y el 96% un dispositivo para escuchar música. Galicia destaca en su amor a la radio, presente en el 88% de hogares, la cuarta tasa más alta del país y misma posición que ocupa en cuanto a viviendas con reproductor de DVD o CD. Sube al tercer puesto en cuanto a familias con reproductores de vinilo: los tiene uno de cada cinco hogares. Los gallegos además también apuestan por la fotografía y por ello, Galicia es la tercera comunidad donde más viviendas tienen cámara de fotos.