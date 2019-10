El humo de cigarrillos electrónicos causa cáncer de pulmón en ratas

La exposición al humo de los cigarrillos electrónicos que millones de personas usan para vapear ha causado cáncer de pulmón en ratas de laboratorio, según un estudio publicado ayer por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. "El humo del tabaco es uno de los agentes ambientales más peligrosos a los cuales los humanos están expuestos", indicó Moon-Shong Tang, de la Escuela de Medicina en la Universidad de Nueva York. Pero el potencial del humo de los cigarrillos electrónicos "como amenaza para la salud humana no se ha determinado plenamente".

"Los resultados de nuestro estudio con ratones no tienen la intención de compararse con la enfermedad en los humanos", agregó Tang. "Pero, argumentamos que debe investigarse más el humo de los e-cigarrillos antes de que se les considere seguros", añadió.

El estudio mostró que nueve de 40 ratones (el 22,5%) expuestos al humo con nicotina de e-cigarrillos durante 54 semanas desarrollaron tumores.