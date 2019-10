A Fundación Naturgy formará a 2.800 alumnos galegos sobre os retos da enerxía

A profesora de Farmacoloxía e xefa do grupo de investigación BioFarma na Universidade de Santiago (USC), Mabel Loza, foi galardoada co premio Wonenburguer 2019. O acordo para outorgar este galardón a Loza adoptouse no Pleno da Universidade de Muller e Ciencia, que foi presidido onte pola secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella.

Mabel Loza é licenciada en Farmacia pola USC e entre 1992 e 1995 fixo varias estadías nos departamentos de Fisioloxía e Biofísica e Anestesioloxía do Centro Médico Mount Sinai en Nova York. Dende 2011 é profesora de Farmacoloxía na Universidade de Santiago e desde 2013 é académica número e correspondente na Academia Galega de Farmacia. O seu traballo especializouse no desenvolvemento de fármacos innovadores con proxectos de investigación financiados por institucións públicas e privadas.

Teresa Miras, Soledad Soengas ou Ofelia Rey foron premiadas doutros anos.