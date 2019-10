El padre del niño asesinado en Almería acababa de obtener la custodia

El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería había otorgado el pasado lunes la guardia y custodia de Sergio, el niño de 7 años asesinado esta semana por su madre, a su padre después de que él solicitase modificar las medidas vigentes desde 2017 argumentando "desatención" al menor por parte de su madre, A.M.B.L, quien continúa en las dependencias de la Guardia civil detenida como presunta autora de la muerte violenta del pequeño.

El padre presentó el 6 de septiembre ante el juzgado, que mantenía abierto un procedimiento por unión de hecho contenciosa, la demanda para la modificación del régimen de guarda y custodia, y la vista, en audiencia pública, para oír a las dos partes se celebró el 4 de octubre. En el transcurso de esa vista, se solicitó que se revocase la guardia y custodia concedida a la madre con régimen de visitas al padre alegando que no cumplía con sus obligaciones materno filiales y que cuando el niño estaba con A.M.B.L., de 38 años, "no iba a clase, no comía bien o no estaba cuidado en condiciones, con falta de higiene".

"En ningún momento se apuntaron circunstancias que supusieran la existencia de un riego vital para el menor", precisaron fuentes jurídicas al tiempo que han señalado que la sentencia que resolvía retirar la guarda y custodia a la madre tiene fecha de 7 de octubre.