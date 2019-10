El vestidor

Domingo 6

La mundanza. Una mudanza es una de las tres principales causas de estrés, por detrás del duelo y los despidos. Casos en los que sale una de su zona de confort. Una mudanza supone cambio y conlleva desprendimiento. Simbólicamente, la casa sería el yo entero, desde el subconsciente del sótano hasta el superego del ático. Si vives en un minipiso, como Hugo Castejón, el superego ya mejor si lo llevas tú puesto. Chabelita, ahora Isa Pi, hace mudanza. La mudanza puede ser material o emocional. Antes de llegar a un nuevo espacio tienes que haber dejado otro. Isa Pi comparte piso. Con otra concursante profesional, la ganadora de Big Brother Panamá. La chica, Kathy, además, es conocida por haberse practicado una bichectomía y por haberle puesto a Isa Pi las maletas en la calle. Kathy, amén de reina de los realities panameños y bichectomizada, era la casera de Isa Pi. Las mudanzas tienen mucho fondo. Ahí está María Teresa Campos y la eterna mudanza. Aquí hay yo, ego, superego y varios egos. Por eso cuesta.

Lunes 7

La danza. En 2009, el húngaro István Winkler demostró que todas las personas nacen con sentido rítmico y mover las caderas al son de la música es algo innato. Bueno, todas menos Isa P. Mónica Hoyos sí es muy de bailar. Como últimamente no sale en la tele ha colgado en las redes sociales un vídeo donde se la ve en plena coreografía colectiva, una danza medio flamenca medio urbana. Es algo innato y curativo. Porque Moni arrastra secuelas. No eres igual cuando entras en un reality show que cuando sales, te deja marcas, traumas. Bueno, menos a Isa P. Por ejemplo, Chelo García Cortés no hace más que caerse desde que regresó. Carmen Borrego cogió fobia a los payasos y a las tartas. Y Mónica, después de tanto tiempo en una isla, ahora le tiene gusto al mar y al ex de Paulina. Un problemón. Por eso baila. Por el trauma. Míriam también. Pero esa ya es otra terapia. La del gusano.

Martes 8

La inspiración. Alexander Calder fue el inventor del móvil, esas esculturas cinéticas colgantes. Georgia Totto O'Keeffe pintaba flores, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México. A Tamara le inspiran. En la cocina le inspiran los chunguitos, en la vida mami y el que está arriba y en la moda Calder y O'Keeffe. Como si fuera la baronesa. O sus mellizas. O su nuera. Gentes educadas en el arte. Algo le toca. Papi es marqués. A Obregón también. Le toca. El arte y el título nobiliario. Y la cocina. Menos, pero también. Antonia de l'Atte ha pedido la repesca de su antigua enemiga. Culinaria. Se entiende.

Jueves 10

El llanto. Las personas producimos 300 ml de lágrimas al día, más de cien litros al año. Pero con las estadísticas y el pollo ya se sabe. Más de la mitad, o así, de este caudal lacrimal lo genera él solito Joao Joaquín Castejón. Joao es astrólogo, tarotista, peluquero, concursante y artista. Dicen que nadie puede llorar más de diez minutos seguidos, que el cuerpo frena las lágrimas por ahorro energético. Nadie, excepto él. Bien es verdad que su llanto no soportaría un examen dacriológico a fondo. Y eso que él empuña kleenex estrujados como Scarlett O'Hara rábanos. Se le ve que tiene facilidad. No como su novio veinteañero: media conexión le costó arrancarse. Joao domina las artes nigrománticas y las de las plañideras, oficio en desuso en los funerales, pero que está volviendo a poner en valor la telerrealidad. Le falta pulir. Llorar con lágrimas, por ejemplo. Estaría bien.

Viernes 11

Viva la Pepa. La Lotería Nacional de billetes nació en España durante la Guerra de la Independencia. Don Ciriaco, que era el señor ministro del Consejo y Cámara de Indias, pensó en "un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes". El 4 de marzo de 1812, quince días antes de que se proclamara la primera Constitución, la de Cádiz, se celebró el primer sorteo. La Lotería al principio estuvo circunscrita a Cádiz y San Fernando, más tarde saltó a Ceuta, y según iban retirándose los de Napoleón se extendió por toda España. De aquellos tiempos viene lo de ¡Viva la Pepa! Con el paso del tiempo, esta expresión popular fue cambiando de significado y ahora se usa para aludir a gentes de carácter despreocupado. Por ejemplo, Kiko Jiménez, el ex de Gloria Camila, sería, a ojos de su exsuegro, Ortega Cano, un prototípico Viva-la-Pepa. A mayor abundamiento, en opinión de Ortega, a Gloria "le ha tocado la lotería" al librarse de Kiko. Pues eso. Qué viva la Pepa.