La Xunta y Cruz Roja buscan familia de acogida para medio centenar de menores

La Xunta y Cruz Roja buscan familias de acogida para medio centenar de menores gallegos cuyos padres no pueden hacerse cargo de su cuidado de forma temporal por problemas socieconómicos, judiciales o de salud. Se trata de un total de 52 niños y adolescentes, entre los que hay grupos de hermanos „es decir, debe realizarse la acogida de todos en un mismo hogar„ o pequeños con alguna discapacidad o necesidad educativa especial, según informan desde Cruz Roja, que gestiona el programa de Acollemento Familiar en Galicia en colaboración con la Consellería de Política Social. A Coruña es la provincia en la que hay más niños a espera de un hogar temporal: 34.

El objetivo de este programa es que menores, cuya guarda o tutela asume temporalmente la Xunta, puedan vivir ese periodo en un entorno familiar. Por ello se prioriza la acogida, frente a la residencia en centros. En la actualidad, según los últimos datos de Cruz Roja, hay un total de 222 niños en régimen de acogida en la comunidad gallega, 145 en la provincia de A Coruña. En paralelo, la entidad cuenta con un banco de familias compuesto por 318 hogares, es decir, personas que tras haber superado las entrevistas y la formación necesaria para participar en el programa, cumplen con los requisitos y están dispuestas a acoger a menores en sus domicilios. Cuatro de cada diez familias del banco (119) residen en la provincia de A Coruña, según los últimos datos de Cruz Roja.

Pese a que casi un centenar de las familias anotadas no acoge en la actualidad a ningún menor, hay 52 niños a la espera de un hogar. ¿Por qué? Al margen de que hay familias que debido a contratiempos o problemas personales pueden pedir durante un periodo de tiempo no acoger y siguen figurando en el banco, lo más habitual es que estos potenciales acogedores no reúnan las características que precisan los niños. Porque desde Cruz Roja reiteran en numerosas ocasiones que se busca el "interés del niño" y que la familia se adapte a sus necesidades y estas pueden ser desde vivir en una determinada zona geográfica „ya que no conviene que el menor salga de su entorno„, que tengan niños porque favorecerá su situación o al contrario, que no haya más pequeños en el hogar, al margen de los problemas de espacio o de tiempo que pueden tener algunas familias para acoger a varios hermanos a la vez o niños más dependientes.

La Xunta y Cruz Roja ofrecen en su web todos los detalles de un programa que siempre precisa de nuevas familias que participen. Aquí van algunas claves.

¿Qué niños forman parte del programa? Son menores cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos de forma temporal. Lo más habitual es que hayan perdido la guarda o tutela porque el niño estaba en una situación de desamparo, había malos tratos, los padres están en prisión o hay un problema de adicciones, por ejemplo. En otros casos puede haber problemas puntuales como que el padre o la madre se encuentren solos en el país y tengan que ingresar en un hospital y no tengan con quien dejar a los niños.

¿Quién puede acoger? Cualquier persona mayor de edad, independientemente de su estado civil. Técnicos de Cruz Roja realizarán varias entrevistas y visitas a su domicilio para dar el visto bueno. Deberán asistir a cursos de formación para conocer los detalles de este programa.

¿Qué tipos de acogimiento hay? Están los llamados de urgencia, aquellos en donde se precisa de un día para otro una familia dispuesta a acoger a niños menores de un mes. Lo más habitual es el acogimiento de plena convivencia, donde el niño reside con la familia como uno más de lunes a domingo, pero también hay la opción de día „donde el menor duerme en un centro„ o de fin de semana al que se recurre para que niños que residen en centros puedan abandonarlo los sábados y domingos.

¿Hay relación con los padres biológicos? Sí. El objetivo final del programa de acogimiento es que los pequeños puedan volver con su familia biológica y por ello, se fomentará que puedan seguir viendo a sus padres en encuentros que marcan los técnicos de Cruz Roja.

¿Qué ocurre si la familia de origen no puede volver a encargarse de los niños? En ningún caso la familia de acogida puede adoptar al menor. En caso de que sea preciso entrará en el proceso para ser adoptado y el hogar de acogida no tendrá ningún derecho frente a otras familias.