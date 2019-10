National Geographic dedicará a Aretha Franklin la tercera temporada de 'Genius'

La actriz británica Cynthia Erivo ha sido elegida para encarnar a la cantante Aretha Franklin en la tercera temporada de la serie Genius de National Geographic que empezará a rodarse en noviembre y se estrenará en 2020 en todo el mundo. Genius lleva a la pantalla las vidas de las mentes consideradas más innovadoras y brillantes del mundo. La primera temporada estuvo dedicada a Einstein, interpretado por Geoffrey Rush, y la segunda a Picasso, con Antonio Banderas en la piel del pintor malagueño.

La tercera temporada se adentrará en el genio musical de Aretha Franklin y en el gran impacto e influencia que ha ejercido en la música y la cultura de todo el mundo, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de su carrera.

A pesar de que no sabía leer música, aprendió a tocar el piano por sí misma y a los 12 años empezó a grabar canciones y a cantar en giras de gospel con su padre.

Firmó su primer contrato discográfico a los 18 años con Columbia Records. En 1966 se cambió a Atlantic Records, donde grabó muchas de sus canciones más emblemáticas. En 1979, inició una amistad y una asociación profesional con Clive Davis que duró 40 años y cuyo resultado fue una serie de canciones de enorme éxito.

La serie recopilará muchas de esas canciones que conforman el extenso catálogo de Warner Music como I never loved a man (The way I love you), Chain of fools, Don't play that song, Since you've been gone y Baby I love you.

Cynthia Erivo es una actriz británica ganadora de los premios Tony, Emmy y Grammy. Irrumpió en los escenarios del West End y de Broadway con El color púrpura y en cine ha trabajado a las órdenes de Steve McQueen ( Viudas) o Drew Goddard ( Malos tiempos en el Royale).

"Desde que era niña, Aretha Franklin ha sido una fuente inagotable de inspiración para mí", asegura la actriz. "Su fuerza, su pasión y su alma quedan reflejados en su legado imperecedero", sostiene.