Fallece el crítico literario estadounidense Harold Bloom a los 89 años

El prestigioso crítico literario estadounidense Harold Bloom falleció el pasado lunes a los 89 años en el hospital de New Haven (Connecticut), confirmó su esposa, Jeanne Bloom, quien dijo a The New York Times que su marido impartió su última clase en la Universidad de Yale el pasado jueves.

Bloom era conocido sobre todo por su publicación en 1994 de El canon occidental, su obra más difundida, que levantó gran revuelo en Estados Unidos por su forma de entender la obra de 26 autores clave, de Dante a Beckett, pasando por Shakespeare, Cervantes, Tolstoi, Proust, Virginia Woolf o Borges. Bloom era considerado el crítico literario más notorio de EEUU.