El riesgo de pobreza se enquista en Galicia y alcanza al 19% de la población

Casi todo lo que tiene que ver con la economía suele llegar a Galicia con algo de retraso. Hasta la propagación de la pobreza a consecuencia de la dura crisis. Durante los primeros años del parón, los indicadores sobre las condiciones de vida de los gallegos no solo no empeoraron, sino que incluso mejoraron hasta dejar el riesgo de pobreza en la comunidad en el 16,1% en 2011. Pero la segunda recesión ya no hubo tregua y la tasa llegó a dispararse hasta el 19,4% en 2015, aunque, como siempre, situada por debajo de la media estatal (22,1%). Después llegó el cambio de ciclo económico y el retardo con el que se nota en la comunidad entre los que peor lo están pasando todavía ahora. "En los últimos tres años, se supone que de notable recuperación macroeconómica en general, la tasa de pobreza en Galicia prácticamente se ha mantenido inmóvil", señala el informe El Estado de la Pobreza en 2019, presentado ayer por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. (EAPN España) Incluso subió ligeramente, del 18,7% al 18,8%, hasta más de 508.000 gallegos, de los que 130.000 (4,8%) padecen pobreza severa.

La renta media por unidad de consumo „en la que se tiene en cuenta las diferentes necesidades de un hogar en función de las edades„ aumentó un 5%, en 870 euros. Alcanzó los 16.758 euros en 2018. Un incremento, según la EAPN, que "no ha afectado a todos los grupos de población por igual". "Parece detectarse „añade„ cierto crecimiento de la desigualdad".

El número de gallegos que, como mucho, ingresan 1.000 euros mensuales aumentó algo más de un 2% y un 3% lo que superan los 23.675 euros.

Por otra parte, el informe revela que más de la mitad de la población española vive en el límite de sus posibilidades y no puede permitirse imprevistos (el 55,3 %) y a pesar de la recuperación económica, un total de 12.188.288 personas (el 26,1 %) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Las tasas más bajas de pobreza son del País Vasco y Navarra y las más altas se registran en Andalucía y Extremadura.

Este análisis muestra un perfil de las personas pobres muy distinto al de la miseria y explica que una parte muy importante de la población pobre está constituida por personas españolas (80,5%), adultas (77,6%), con nivel educativo medio y además con trabajo. "El desempleo no define a la pobreza; dentro del grupo más numeroso está el de las personas empobrecidas con empleo", indica el documento.

España se sitúa entre los países de la UE con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía, Grecia, Letonia, Lituania e Italia.