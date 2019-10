eWoman Coruña premia a Minia Manteiga, Rosa Mirás, Lucía Otero y Carmelamola

La segunda edición de eWomanCoruña finalizó con la entrega de la segunda edición de los Premios eWoman Coruña en las categorías de Mérito Deportivo, Trayectoria Profesional y Negocio Online, que recayeron en la entrenadora del R. C. Deportivo Genuine, Lucía Otero; la catedrática de Astrofísica de la Universidade da Coruña (UDC) e investigadora Minia Manteiga y la fundadora de la empresa Portomuiños, Rosa María Mirás; y en la creadora de la firma de bisutería Carmelamola, Carmen Álvarez Rodríguez, respectivamente.

La directora de LA OPINIÓN, Carmen Merelas, fue la encargada de entregar el premio al Mérito Deportivo by La Liga a Lucía Otero, entrenadora del R. C. Deportivo Genuine, quien visiblemente emocionada, reconoció estar cumpliendo un sueño y agradeció a La Liga la oportunidad que le ha brindado, al permitirle formar parte de "un proyecto precioso" que contribuye a "eliminar barreras de manera espectacular". "Gracias por hacernos sentir futbolistas", subrayó. Con la voz quebrada, Otero tuvo unas palabras especialmente cariñosas hacia su familia y amigos, a quienes agradeció haberle dado "alas" para alcanzar sus sueños. "Han dejado que me caiga, me levante, aprenda y evolucione", reconoció la deportista, y agregó: "El entorno es lo que te hace llegar a ser lo que eres".

La directora comercial de banca retail de Caixabank en Galicia, Marta Albela, entregó el galardón a la mejor Trayectoria Profesional by Caixabank, compartido, a Minia Manteiga y a Rosa María Mirás. Esta última no pudo asistir a la jornada por problemas de agenda, y fue su hija, Alexandra Muíños, la encargada de recoger el premio. La joven lo agradeció "enormemente" en nombre de su madre, fundadora de la empresa Portomuiños -pionera en la comercializar algas en Galicia para su consumo-, de quien dijo sentirse "muy orgullosa". Quien sí subió al estrado para recoger su reconocimiento fue Minia Manteiga, primera catedrática de Astrofísica de Galicia y miembro del equipo gallego que participa en la misión Gaia, la joya de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyo objetivo es realizar el mapa tridimensional más exhaustivo de la Vía Láctea. La docente e investigadora coruñesa aseguró estar "muy orgullosa" de recibir este premio en su ciudad, y se consideró "muy afortunada" por poder trabajar en lo que más le apasiona. "Mi vida está llena de ilusión y espero poder transmitir esta ilusión a mis alumnos, y en particular a mis alumnas. Me siento realmente motivada para ejercer de influencer, entre comillas, e intentar fomentar la vocación por carreras STEM (tecnológicas y científicas) entre las jóvenes", destacó Manteiga, quien reconoció "una cierta disminución" de estas vocaciones que están notando, por ejemplo, en la Facultade de Informática de la UDC. Por eso, insistió en que es "necesario" transmitir que "hay que trabajar en la autoconfianza, proponerse metas y esforzarse para conseguirlas".

La coruñesa Carmen Álvarez Rodríguez, creadora de la firma de bisutería Carmelamola, recibió de manos de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el galardón en la categoría de Negocio Online. La joven, de 18 años y con síndrome de Down, recogió el premio acompañada por su madre, Ana Rodríguez, quien dijo estar "muy, muy emocionada". "Hace 18 años, cuando Carmen nació, nunca me hubiese imaginado que podría llegar un día como el de hoy. Si hay una palabra para definir cómo me siento es orgullosa. Orgullosa de que mi hija haya aportado su granito de arena y le esté dando la vuelta al concepto que tenemos hoy en día de discapacidad", remarcó Rodríguez, y reivindicó: "Ellos pueden. Tenemos que darles oportunidades para que nos lo demuestren. Carmen es un ejemplo de que los sueños, con esfuerzo y tesón, se pueden hacer realidad".