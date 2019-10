Sanidade investiga 41 casos de intoxicación leve en comedores escolares de Pontevedra y Marín

La Consellería de Sanidade activó ayer el protocolo de inspección correspondiente tras haberse detectado durante la jornada del pasado lunes un total de 41 intoxicaciones en niños usuarios de nueve comedores escolares de la ciudad de Pontevedra y de Marín. La Federación Provincial de ANPA (Fanpa), entidad que gestiona el servicio, a cargo de la empresa Arume, también procedió a iniciar una auditoría propia para averiguar el origen de la contaminación que derivó en molestias leves en los menores afectados.

En concreto, el incidente tuvo lugar en los colegios de Campolongo, Álvarez Limeses, San Martiño, en los CEIP de Marcón, A Carballeira, Froebel y Manuel Vidal Portela, en el caso de la ciudad de Pontevedra. En el concello de Marín, las intoxicaciones se registraron en los centros de A Laxe y Seixo.

Según indicaron portavoces de la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, "se está manteniendo un contacto fluido con la Federación Provincial de ANPA para averiguar el origen de las intoxicaciones y conocer en qué punto se produce la contaminación, si proviene de la propia empresa, si se da en el camión que la distribuye, en la trazabilidad o corresponde directamente a Arume".

La Administración autonómica prevé que el proceso de inspección "se prolongue un poco en el tiempo", ya que son varios los pasos a seguir y el protocolo se inició durante la mañana de ayer, pero todo apunta a que la posible causa de las intoxicaciones sea por la palometa servida durante la jornada del pasado lunes, el mismo pescado que ya provocó casos similares en diferentes escuelas infantiles gallegas hace escasos 10 días.

La presencia de la histamina, una toxina que se manifiesta cuando se rompe la cadena de frío del pescado, parece ser el origen de estas intoxicaciones que generaron diversas molestias estomacales en los menores, picores en la cavidad bucal, reacciones cutáneas con la aparición de manchas rojas en la cara y granitos en el cuerpo.

En el momento en el que se detectó la problemática, la empresa responsable de la gestión de los comedores procedió a sustituir el plato y en aquellos comedores escolares que inician su servicio a las 14.30 horas ya no se sirvió este pescado en el menú del día. Por otra parte, fueron las monitoras las que informaron personalmente a las familias.



CEIP Campolongo

En el caso concreto del CEIP de Campolongo se vieron afectados 12 de los 170 niños usuarios, siendo así el centro que más casos de intoxicación registró. El grupo de la ANPA ha trasladado la preocupación de algunas madres y padres con respecto a esta cuestión y aunque varios familiares han solicitado una reunión para conocer más afondo la incidencia en el servicio del comedor, la presidenta de la ANPA del centro, Verónica, indicaba ayer que "la Fanpa nos mantiene informados con todas las novedades al respecto y nosotros trasladamos toda la información que nos es enviada a las familias".

Es por esto que, habiendo buena comunicación entre las diferentes partes, la ANPA de Campolongo considera que, "dado que no tenemos más novedades que ofrecer, no vemos necesario llevar a cabo ninguna reunión porque no tenemos más que comentar que lo aportado por la Fanpa, que por otra parte, es la entidad responsable". A última hora del cierre de esta edición no había más novedades al respecto de las intoxicaciones registradas en la ciudad y en el municipio de Marín.