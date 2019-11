"Leva décadas marcando a poetas de Galicia", "é a mellor poeta de Galicia, incluíndo homes e mulleres" ou "é unha gran renovadora da poesía galega" son algunhas das alabanzas que escritoras e poetas galegas fan da premiada coruñesa Pilar Pallarés

Compañeiras de profesión da autora coruñesa Pilar Pallarés, que acaba de gañar o Premio Nacional de Poesía, so teñen palabras de alabanza para a galardoada.

A escritora, poeta e tradutora Marilar Aleixandre é concisa ao valorar a obra de Pallarés: "É a mellor poeta galega viva, incluíndo homes e mulleres". Aleixandre defende a voz da poeta de Culleredo como "singular". "Publicou libros de gran intensidade; é unha persoa capaz de captar as emocións contidas, reducidas á esencia, carentes dun ton sentimental esaxerado ", resalta a académica da Real Academia Galega (RAG).

Precisamente, Aleixandre, felicita ese xeito de transferir sentimentos universais como o amor e o desgarro en Leopardo son „un título que tomou dun verso de Carvalho Calero„. Pero non é a única confesión. O libro que entrega o Premio Nacional Pallarés, Tempo fósil, fala dese mal común en Galicia de ver desaparecer a casa que te viu nacer e crecer. No caso de Pallarés, ese lugar viuse afectado pola expansión do aeroporto de Alvedro na Coruña.

"Potente artefacto poético". Así define a obra Tempo fósil a profesora e escritora Mercedes Seixas. "Hoxe hai moitos poetas que se senten como fillas de Pallarés, como antes Luz Pozo. Lévannos marcando varias décadas; Tomei unha enorme alegría porque para min é unha referencia desde os anos 80, como unha gran feminina renovadora da poesía galega", aseguraba onte a escritora tras coñecer o fallo do xurado.

Pola súa banda, a recoñecida poeta, ensaísta e doutora en Teoría da Literatura, María do Cebreiro, destaca outro pilar desa "voz propia" que caracteriza a Pallarés. "En Galicia, o recoñecemento poético pode vir da man dunha figura independente e autónoma, que cultivou a súa posición libre e non contaminada pola dinámica do poder", valora. Para ela, Pallarés é unha poeta "moi recoñecida polo público e respectada no sector, por ese traballo independente feito desde a humildade". No que respecta á súa linguaxe poética, destaca a "lealdade de sí mesma" que profesa dende o comezo da súa carreira.

Todas felicitan e alaban a traxectoria profesional e as obras desta coruñesa que onte recoñecía estar "sorprendida" pola distinción que otorga cada ano o Ministerio de Cultura e Deporte.