"El nuevo hospital absorberá todos los servicios que hay ahora en el Materno"

Acaba de recoger el premio Best in Class a mejor hospital de alta complejidad para el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y Luis Verde, su gerente, solo piensa en seguir trabajando para "mantener el nivel de excelencia" logrado mientras no pierde de vista el reto de la creación del nuevo hospital, algo en lo que tanto su directiva como los jefes de servicio, el personal de enfermería o asociaciones de pacientes llevan meses trabajando. Falta por concretar la ubicación del nuevo centro, pero algo ya es seguro: el Materno dejará de formar parte del Complejo y sus servicios serán absorbidos por el nuevo hospital.

¿Qué supone para el Chuac ser elegido el mejor hospital de alta complejidad de España?

Es un reconocimiento a una trayectoria, a muchos años de trabajo y al esfuerzo de muchos profesionales. También los pacientes hacen sus aportaciones. Recientemente constituimos el Consejo Asesor de Pacientes y sus aportaciones nos hacen mejorar, ver cómo trabajamos, lo que hacemos. Esto nos ayudó a hacer algunos cambios y sin duda esto contribuyó a que nos hayan dado este reconocimiento.

¿Qué implica ser un centro de alta complejidad?

Hay tres tipos de hospitales: los comarcales, los de tamaño medio y los de alta complejidad. Esta clasificación obedece al tipo de procesos que se hacen y a las unidades de alta complejidad que se tienen. Nosotros, por ejemplo, somos centro de referencia en Galicia en Quemados, Lesionados Medulares o Cirugía Infantil, pero para obtener un reconocimiento de este tipo no basta con ser un hospital donde se hacen procesos tan complejos, sino que hace falta una buena base. La base que te proporciona una buena red de centros y profesionales de Atención Primaria, que atienden esos procesos menos complejos pero muy numerosos y que nos ayudan a que nosotros podamos centrarnos en esa complejidad.

¿Qué retos tienen ahora?

El reto de mantener como mínimo el nivel de excelencia alcanzado y a ser posible irlo mejorando para que otros no nos adelanten. Estos premios te reconfortan pero también son una responsabilidad añadida.

Aspiran a poder aplicar las nuevas terapias del cáncer ahora que el Ministerio abre una nueva oportunidad...

Sí, ya estábamos preparados hace meses. Tenemos todo lo necesario para atender esas terapias. En este tiempo solo tuvimos que derivar a un paciente fuera.

Está en marcha el proyecto del nuevo hospital, ¿este se queda pequeño o buscan adaptar las instalaciones a la asistencia del futuro?

Este hospital ya tiene unos años de andadura, el edificio principal es de 1972 con sucesivas ampliaciones para dar cabida a estas nuevas necesidades que se producen. Ahora tenemos la oportunidad de prepararnos para los próximos 20 o 30 años y tenemos que dimensionarnos. Las personas que atendemos van cambiando. Tenemos pacientes más mayores que precisan de ingresos porque hay menos soportes familiares y por otra parte, ahora el 70% de las cirugías son ambulatorias y no precisan ingreso. Las cosas cambian y necesitamos irnos adaptando tanto en volumen como en organización. Es una oportunidad única la de programar lo que puede ser la atención dentro de unos años.

¿Qué podrá tener el nuevo hospital que no tiene el actual?

Claramente habrá más hospitales de día. Sabemos que cada vez atenderemos a más pacientes que precisan una atención puntual en el hospital pero que luego pueden estar en sus casas. Nuestros hospitales de día oncológico, de diálisis o médico tienen una capacidad limitada, por infraestructura y porque esa no era la manera de trabajar cuando se construyeron. También habrá que integrar determinadas tecnologías en ciertas áreas, tendremos TAC y resonancias en los quirófanos, habrá más unidades multidisciplinares.

¿Será un edificio en otra ubicación o se ampliará el actual?

No está tomada la decisión. Lo que sí está claro es que va a haber un nuevo Chuac, esté ubicado donde ahora o en la otra opción que se baraja que es en donde la fábrica de armas. Durante este ultimo año hemos precisado qué cosas tiene que tener el nuevo hospital, ese trabajo está hecho. Nosotros ya hemos definido el tamaño, las infraestructuras, cómo deben de ser y ya solo estamos pendientes de una ultima decisión en la que entiendo que tiene mucho que ver la facilidad de accesos, aparcamientos, y temas más urbanistícos que asistenciales. En las próximas semanas, lo sabremos y esté donde esté, cualquiera de las ubicaciones que se barajan para nosotros son válidas con tal de que se lleve a cabo el plan funcional que hemos preparado y en el que han participado más de 700 profesionales y miembros de asociaciones de pacientes.

Si hay nueva ubicación, ¿qué ocurrirá con el edificio principal del Chuac? ¿Se mantendrán en él algunos servicios?

No lo sé. Lo que sí sé es que se haga aquí o en la otra ubicación, va a ser nuevo hospital. Hay que pensar que incluso quedándose aquí habrá cosas que se puedan aprovechar, pero una gran parte de lo que tenemos ahora se reformarán. El planteamiento es crear un nuevo hospital.

¿Cómo si se partiese de cero?

Exactamente. Otra cosa es que haya áreas que se mantengan y que el equipamiento se aproveche lógicamente.

¿Y el Materno?

Lo que perseguimos con el nuevo hospital es unificar servicios y minimizar la dispersión, que los pacientes no tengan que trasladarse de un centro a otro para ir a consultas o hacerse pruebas. En nuestro plan se contempla la continuidad del Abente y Lago, del Hospital de Oza y se contempla que el nuevo hospital absorba todo lo que hay ahora en el Materno. En principio quedará fuera de lo que son las infraestructuras hospitalarias porque se absorberá en el nuevo.

¿Podrá tener nuevos usos pero quedará fuera del Chuac?

Exactamente. Es un edificio también muy antiguo, tiene deficiencias estructurales importantes, es de la época que es.

¿Qué plazos manejan para el nuevo hospital?

Si somos muy optimistas, que los que hacen proyectos de este tipo lo son, hablan de seis años, si somos más conservadores, podríamos hablar de 8 años.

¿Supondrá más plantilla?

Sin niguna duda. Esto de la asistencia sanitaria siempre va a más, afortunadamente la gente vive más y la tenemos que atender más tiempo y aparecen nuevas prestaciones y atenciones que no eran posible y ahora lo son. La tecnología ayuda pero las personas son imprescindibles.

En Atención Primaria hay problemas para encontrar médicos, ¿no pasa en la atención hospitalaria?

Hay escasez prácticamente en todas las especialidades, hay una fuerte competencia entre hospitales y comunidades. Los comarcales, por ejemplo, tienen dificultades para encontrar profesionales.

El nuevo hospital, ¿ayudará a reducir las listas de espera?

Tenemos muy razonablemente atendidos todos los procesos que de prioridad 1, aquellos más urgentes, en el plazo de un mes y hemos mejorado en el resto.