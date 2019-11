Mucho más que un dolor de cabeza

Dolor de cabeza moderado o severo que se acompaña de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, a los ruidos o a los olores. Las migrañas, que afectan al menos al 12% de los españoles, son una enfermedad incapacitante ya que los afectados solo suelen mejorar al estarse quietos o tumbados y cuando sufren una crisis no pueden realizar sus tareas cotidianas o trabajar. Pese a ello, un 40% de afectados está sin diagnosticar y se automedica. Médicos alertan del riesgo de abusar de analgésicos y piden consultar cualquier cambio de dolor de cabeza para tratarlo adecuadamente

Mucho más que un simple dolor de cabeza. Los médicos advierten de que las migrañas „que afectan al menos al 12% de la población„ son una enfermedad "incapacitante" ya que limitan al paciente a la hora de realizar su vida cotidiana y hasta en un 90% de casos afectan "a su rendimiento laboral". "Hay quienes el día que la tienen no pueden ir a trabajar y encima hay gente que les mira mal", señala la neuróloga del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) Natividad Raña, quien alerta además de que se trata de una patología "infradiagnosticada". "Hasta un 40% de pacientes no está diagnosticado y un 25% nunca lo consultó con el médico", alerta esta especialista que ayer impartió una charla y resolvió dudas sobre el tema, junto a su compañeraCelia Pérez, en la Fundación Abanca de A Coruña.

La migraña es una enfermedad neurológica compleja donde el dolor es solo un síntomas más. "Hay cefalea moderada o severa que se acompaña de vómitos, náuseas o sensibilidad hacia la luz o los ruidos que suele mejorar si el paciente se está quieto o se tumba", indica Raña, quien recuerda que además de contar con otros síntomas, la principal diferencia con el dolor de cabeza tradicional es la repetición en el tiempo. "Las migrañas son repetitivas, los pacientes tienen crisis episódicas que varían en función del tipo de migraña. Hay quien las sufre una vez al mes y los que tienen migrañas crónicas, es decir, tienen dolor más de 15 veces al mes", sostiene esta especialista.

Pese a que se desconoce el origen exacto de esta patología, los expertos recuerdan que sí se saben factores que la desencadenan aunque eso no significa que los pacientes las puedan evitar. "Hay diferentes desencadenantes como el estrés, que está detrás de un 70% de los casos, los cambios de sueño (tanto domir mucho como menos de lo habitual), ciertos alimentos que se la provocan a algunos pacientes, aunque son una minoría, y los cambios hormonales, se sabe que ciertos anticonceptivos o tener la regla influyen a la hora de sufrir las migrañas", indica la neurológa Natividad Raña, quien explica que pese a conocer estos desencadenantes "es complicado prevenirlas".

El componente hormonal hace que las migrañas sean tres veces más frecuentes en mujeres que en hombres y de hecho, el perfil de paciente suele ser una mujer de entre 15 y 50 años. "Pueden aparecer en la niñez pero lo habitual es tras la primera regla y desaparecen o mejoran con la menopausia y el embarazo", indica esta especialista. Además, desde el Sergas recuerdan que entre un 60 y un 70% de los pacientes tiene antecedentes familiares de esta patología.

Se trata de un problema muy frecuente „afecta al menos al 12% de la población española, es decir, unos 4,5 millones de personas„, pero que no siempre se trata adecuadamente. "Hasta un 40% de afectados está sin diagnosticar y un 25% nunca consultó este tema con el médico y si no se hace esto lleva a que las migrañas se cronifican y a que los pacientes se automediquen y abusen de los analgésicos", indica Raña, quien asegura que son muchos los que la única medida que toman es consumir un analgésico cuando les da la crisis y recuerda que no es la solución. "Solo cuando éstos ya nos les hacen efecto acuden al médico y no puede ser. Ante cualquier cambio en el dolor de cabeza o si aumentan los episodios hay que consultar", indica esta doctora, quien recuerda que para los casos más graves hay tratamientos preventivos "que buscan disminuir la frecuencia de las migrañas". "Ahora mismo hay unos nuevos fármacos que además son los primeros espefícicos para migrañas", indica.

Todo con el fin de que los afectados puedan mantener su calidad de vida porque los médicos recuerdan que las migrañas son "incapacitantes" ya que quien las sufre no puede realizar ciertas tareas o incluso debe dejar de trabajar por este motivo. Un problema que aumenta en el caso de quienes tienen crisis más a menudo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud incluye a las migrañas entre las diez causas principales de años "vividos con incpacidad", según informa el Sergas con motivo de la celebración de la Semana de la Migraña. Por eso los expertos lo tienen claro: consultar ante estos síntomas para tratarlos adecuadamente.