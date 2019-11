Diabetes, una 'plaga' silenciosa

Casi cinco millones y medio de enfermos sólo en España y más de 350 millones en todo mundo „según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)„ convierten la diabetes en la gran epidemia del siglo XXI. Este desorden metabólico, que afecta al 10% de la población gallega en general (en mayores de 70 años, el porcentaje se eleva al 25%), se produce cuando en el organismo existe un déficit de insulina que provoca una elevada concentración de glucosa en la sangre. Un trastorno que puede ser motivado por múltiples factores, como el sedentarismo o la obesidad, y que, sin el tratamiento adecuado, puede acarrear problemas cardiovasculares y del sistema nervioso, complicaciones en la vista y en las extremidades o enfermedades neuropáticas, entre otras dolencias.

Especialistas y asociaciones de pacientes advierten, además, de que se trata de una enfermedad "silenciosa" que comienza a dar síntomas „mucha sed, cansancio o problemas de visión, entre otros„ cuando los niveles de azúcar son muy elevados. "Lo habitual es que los afectados se hagan una analítica por otra cosa y descubran que tienen diabetes. De hecho, se estima que la mitad de los pacientes con diabetes de tipo 2 no saben que sufren esta dolencia", señala Dolores Rama, presidenta de la Asociación Coruñesa de Personas con Diabetes (Acodi), entidad que centra sus grandes reivindicaciones en la mejora de los recursos para el control y el tratamiento de la enfermedad, y en la promoción de educación diabética, tanto entre los propios pacientes, como entre los profesionales del ámbito de la salud, principalmente, en Atención Primaria.

"La calidad de las agujas para inyectarse la insulina que dispensa el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha disminuido ya que Sanidade opta por material más barato y los pacientes con diabetes tipo II no reciben las tiras reactivas suficientes para realizarse los controles necesarios de glucemia, argumentando casi siempre que ya siguen un tratamiento con pastillas. Además, Galicia es la única comunidad que solo financia el sistema de monitorización continua de glucosa en niños y embarazadas", indica Dolores Rama, quien resalta que, pese a tomar fármacos, "es preciso realizarse unas mediciones periódicas para controlar la enfermedad".

En la misma línea, el presidente de la Federación Española de Diabetes (Fede), Andoni Lorenzo, reclama a las autoridades sanitarias la puesta en marcha de acciones para fomentar la prevención de la diabetes, entre las que se encuentran, por ejemplo, la realización de campañas en prensa y televisión similares a los impactantes anuncios de la Dirección General de Tráfico (DGT). "¿Por qué no hacer anuncios similares en una enfermedad como la diabetes, que mata a más personas?", se pregunta Lorenz, quien subraya que la diabetes tiene costes para las arcas del Estado por un valor de 23.000 millones de euros: 5.400 millones de gasto directo y 17.600, indirecto. Ante todos estos datos, el presidente de Fede pide que, "de una vez por todas", el Ministerio de Sanidad lidere campañas de concienciación para convencer que se trata de una "enfermedad terrorífica", e incide en la importancia de la prevención, que pasa por la educación. "Hasta un 44% de los diabéticos no es adherente al tratamiento de su médico, y el 41% reconoce no haber recibido educación sobre diabetes". "Detectar y controlar bien la diabetes reduce hasta un 20% las complicaciones. Siete de cada diez amputaciones en España se deben a esta enfermedad, lo que nos sitúa como líderes a nivel europeo... son datos sobrecogedores", critica.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora hoy „coincidiendo con el aniversario de Frederick Banting, descubridor de la insulina„, Acodi instalará una carpa informativa en el hall de accedo de la cuarta planta del Hospital Universitario de A Coruña, donde alumnos de Enfermería de la UDC realizarán test de glucemia a todas las personas que lo deseen (entre las 10.00 y las 14.00 horas). Mañana se llevará a cabo la misma actividad en El Corte Inglés de Marineda (entre las 17.00 y las 20.00 horas). Además, a las 19.00 horas, en el centro cívico municipal de Elviña, la enfermera Alba Irimia impartirá una charla divulgativa con consejos sobre cómo controlar la enfermedad. En paralelo, la Torre de Hércules y el edificio que alberga la Diputación de A Coruña se sumarán a la conmemoración, iluminando sus fachadas de azul.

La Fundación de Endocrinoloxía e Nutrición Galega y el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) también han organizado para este fin de semana diversas actividades, que culminarán con la celebración, el domingo, de la cuarta edición de la Marcha Popular pola Diabetes. A partir de12.00 horas, los participantes cubrirán un recorrido dirigido a sensibilizar sobre la enfermedad y la importancia de la práctica de ejercicio, con salida desde la Casa del Agua. Además, el Leyma Básquet Coruña dedicará su programa 17 partidos 17 causas de la Obra Social La Caixa a Acodi, en el partido de esa misma tarde (18.00 horas, Palacio de los Deportes de Riazor) contra el Chocolates Trapa Palencia.