Los buzos creen que Diana Quer vivió "algo espantoso"

El juicio contra José Enrique Abuín, 'El Chicle', por el secuestro, violación y asesinato de Diana Quer en 2016 afronta su cuarta jornada con la declaración de nuevos testigos: la buceadora que simuló el hundimiento del cuerpo de la joven en el pozo de la nave de Asados en la que fue localizada o agentes de la Policía Local de Rianxo.



Tras la declaración de varios testigos y amigos de Diana Quer en la que rebatían la versión del Chicle la noche en la que la joven madrileña desapareció en A Pobra do Caramiñal, la vista se ha reanudado este viernes con el testimonio de la buceadora profesional que, en un tanque de agua dulce en Cartagena, simuló las condiciones físicas en las que se encontraba el cadáver en el pozo de la nave de Asados en la que Abuín, asesino confeso de Diana, había ocultado el cuerpo, lastrándolo con dos bloques de 18,4 kilos.



"Con esos dos lastres un cuerpo no saldría jamás a flote", ha explicado al tribunal mientras describía las condiciones en las que llevó a cabo el simulacro de sumergimiento del cuerpo de Diana Quer, con la que tenía características similares en altura y peso. "Lo recuerdo perfectamente y con horror", ha dicho la mujer.



"El agua estaba muy fría y conmigo bajaron dos submarinistas por si tenían que auxiliarme", ha indicado al tribunal del jurado, que también ha atendido a las preguntas de la abogada del Chicle, quien le ha preguntado por qué no realizó el experimento sin los pesos, a lo que respondió: "Sin ese cinturón era imposible no morir en la prueba".



La dureza de las imágenes de la recuperación del cuerpo de Diana impresionó a todos los presente. La cámara que introdujo la Guardia Civil antes de recuperar el cadáver grabó a Diana con la cabeza boca abajo y cómo baja el primer submarinista. Este testigo, que se sumergió también invertido, refrenda ante el tribunal la operación y cómo cuando, tras soltar el cable con el lastre que mantenía fondeado el cadáver, al emerger e ir perdiendo presión de agua, se desprendió la cabeza de la joven, así como sus manos. "Emergimos poco a poco, tenía arqueadas las piernas en una posición extraña, no habitual". El Guardia Civil relata también cómo recuperó después su cráneo. Ya fuera vio la brida enredada en su pelo, que pudo llegar a esa parte precisamente por el estado del resto del cuerpo.



Los dos buzos varones han coincidido en que la postura del cuerpo evidencia que "el cadáver se quedó rígido antes de morir" porque "muchos cuerpos se quedan con esa rigidez por el pánico" previo al deceso.



Ambos, con experiencia en rescates, han sugerido que es inconcebible creer la versión del Chicle por la rigidez y porque el cuerpo tenía las piernas muy abiertas en un determinado arco a nivel de la zona pélvica.

"Esta postura es totalmente antinatural", han remarcado los expertos.



"He visto muchos cuerpos con rigidez por el pánico", ha subrayado el buzo Manuel Ángel Ruiz, que ha reconocido que la de Diana es "una imagen difícil de olvidar".





Otro de los testimonios que se han escuchado en la sala de los juzgados de Fontiñas en la que se juzga al Chicle ha sido el de dos agentes de la Policía Local de Rianxo. Los efectivos han explicado como después de la desaparición de Diana Quer se limpió el lugar en el que apareció su cadáver.



Un informe presentado en la vista ha ilustrado la situación de la nave abandonada 21 días antes de la desaparición de la joven: se habían producido quejas vecinales por el peligro que suponía para los niños de la zona, ya que estaba abierta y llena de muebles y cristales rotos. El Concello ordenó a los propietarios su limpieza y, en octubre, cuando Diana Quer ya había desaparecido, se presentó otro informe con la nave limpia.



Un minuto de silencio por Diana Quer

Este sábado 16 de noviembre, a las 12 horas , acudiré con mi hija Valeria a la Plaza del Obradoiro de Santiago para hacer un minuto de silencio en memoria de Diana y de tantas otras jóvenes asesinadas. Para que no se repita, por ellas , solo un minuto . Galicia comparte, gracias. pic.twitter.com/dpLPm77Ux6 — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) November 14, 2019

El empresario, padre de, ha convocado un minuto de silencio por la memoria de su hija mayor el próximo sábado a mediodía. En su cuenta oficial de Twitter, ha informado de que tal acto será a las doce, en la plaza del Obradoiro, meta de todo peregrino, y al mismo acudirá con su hija"Para hacer un minuto de silencioy de tantas otras jóvenes asesinadas. Para que no se repita, por todas, solo un minuto. Para que nunca se olvide", concluye, e invita a compartir.