Cuarta jornada del juicio de Diana Quer, minuto a minuto

La tercera sesión del juicio contra José Enrique Abuín Gey, el Chicle, que afronta prisión permanente revisable acusado del secuestro, violación y asesinato de Diana Quer en agosto de 2016, se centró ayer en las declaraciones de quienes tuvieron contacto con la joven por última vez y de los feriantes que estacionaban sus camiones y caravanas en la calle Venecia de A Pobra, donde el Chicle asegura que estranguló a Diana al confundirla con uno de ellos cuando le sorprendió tras robar casi 40 litros de gasoil.

Ninguno de los nueve feriantes que declararon notó sustracción alguna de combustible. Tampoco vieron ni oyeron nada aquella noche, si bien la mayoría seguía al frente de sus atracciones sobre las dos y media de la madrugada, momento en el que desapareció Diana Quer.

El juicio se retoma este viernes con la declaración de los agentes que investigaron el caso y de los forenses.



►El jurado visiona la recuperación del cuerpo de Diana en el pozo de Asados.

La dureza de las imágenes impresiona a todos los presentes, incluidos los abogados que en ocasiones retiran mirada de la imagen.

La cámara que introdujo la Guardia Civil antes de recuperar el cadáver grabó a Diana con la cabeza boca abajo y cómo baja el primer submarinista.

Este testigo, que se sumergió también invertido, refrenda ante el tribunal la operación y cómo, cuando tras soltar el cable con el lastre que mantenía fondeado el cadáver, al emerger e ir perdiendo presión de agua, se desprendió la cabeza de la joven, así como sus manos.

"Emergimos poco a poco, tenía arqueadas las piernas en una posición extraña, no habitual". El Guardia Civil relata también cómo recuperó después su cráneo. Ya fuera vio la brida enredada en su pelo. Informa Ujué Foces.



►"El cadáver se quedó rígido antes de morir por el pánico"

Este viernes, los miembros del jurado popular han podido ver en sala la imagen de cómo se localizó a Diana Quer en el pozo el 31 de diciembre de 2017, 500 días después de su desaparición.

Pese a que el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, ha pedido que la instantánea no se exhibiese ante el público, la hermana de Diana, Valeria Quer, no ha podido contener las lágrimas y se ha apoyado en el hombro de su padre mientras los testigos, las partes y los jurados visionaban la prueba gráfica.

Los dos buzos varones han coincidido en que la postura del cuerpo evidencia que "el cadáver se quedó rígido antes de morir" porque "muchos cuerpos se quedan con esa rigidez por el pánico" previo al deceso.

Ambos, con experiencia en rescates, han sugerido que es inconcebible creer la versión del Chicle por la rigidez y porque el cuerpo tenía las piernas muy abiertas en un determinado arco a nivel de la zona pélvica.

"Esta postura es totalmente antinatural", han remarcado los expertos.

"He visto muchos cuerpos con rigidez por el pánico", ha subrayado el buzo Manuel Ángel Ruiz, que ha reconocido que la de Diana es "una imagen difícil de olvidar".

►Los buzos creen que Diana vivió "algo espantoso" y su postura era antinatural

La buceadora profesional Ana Ayuso que simuló ser Diana Quer por su complexión física en la reconstrucción de cómo el cuerpo de la joven madrileña pudo ser arrojado al pozo de la nave donde fue encontrado, y los dos expertos que participaron en el simulacro, han relatado que Diana debió vivir "algo espantoso" y que presentaba una postura "totalmente antinatural".

►El perro "Marley" marcó que el cuerpo de Diana estaba bajo la losa del pozo

El guía canino Juan Manuel Sánchez "Juanma" que participó en el hallazgo del cadáver de Diana Quer en diciembre de 2017 ha corroborado que el fallecido perro Marley marcó que el cuerpo estaba "bajo la losa del pozo" dentro de la nave de Asados, una vez que el único procesado José Enrique Abuín alias El Chicle confesase que la madrileña estaba en ese inmueble.

Con todo, ha revelado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña que pese a que la investigación ya llevaba centrada en la zona de Asados desde agosto de ese año

Asimismo, ha contado que la primera declaración del acusado José Enrique Abuín Gey tras ser detenido el día 29 de diciembre derivó la búsqueda a otras zonas ya que ofreció varias versiones tales como un "atropello violento" y un "enterramiento" del cadáver en un polígono del Barbanza que hicieron que las unidades se trasladasen a esos puntos sin resultado alguno.

Además del pozo, el can de la unidad de la Guardia Civil que detectaba sangre, semen o cualquier otro resto biológico, marcó "otro punto" dentro de la nave, "en la parte de atrás".



►El "dolor y gran pánico" de Diana

Diana Quer sufrió antes de morir momentos de "dolor y gran pánico", que provocaron una "adrenalina tan grande" que bloqueó su cuerpo en una situación que, de otro modo, sería "antinatural" para un cadáver sumergido en agua.

"Antes de morir sucedió algo espantoso", ha dicho, ante el Tribunal, el coordinador de los buzos de Salvamento Marítimo de A Coruña que, junto con otro experto en rescates en espacios pequeños de este cuerpo, examinaron las imágenes de la posición del cadáver de Diana Quer, que presentaba las piernas muy abiertas.

A preguntas de las partes, los expertos han explicado que los ahogados y cuerpos sumergidos en espacios pequeños -como barcos o coches- presentan normalmente "posiciones muy similares" con las piernas estiradas y la cabeza hacia abajo". La posición en la que fue hallada Diana, sin embargo, "no se parece en absoluto" y es "absolutamente antinatural" para una persona sumergida en agua.



►La limpieza de la nave de Asados

La nave de Asados en Rianxo se limpió tras la desaparición de Diana, según atestiguan dos agentes municipales de la localidad, los primeros que hoy han prestado declaración. Un informe muestra la situación de la nave abandonada 21 días antes de la desaparición, el 31 de julio de 2016. Se habían producido quejas vecinales por el peligro que suponía para los niños de la zona, ya que estaba abierta y llena de muebles y cristales rotos. El Concello ordenó a los propietarios su limpieza y, en octubre, cuando Diana ya había desaparecido, se presentó otro informe que muestra la nave limpia. Informa Ujué Foces.



►Declaración de la buceadora que simuló el sumergimiento en el pozo

El cuerpo de Diana Quer fue lastrado con dos bloques de 18,4 kilos de peso para sumergirlo en el pozo de la nave. Por ello, se realizó un simulacro de sumergimiento de una buceadora profesional, elegida por sus características físicas similares a las de Diana Quer, en un tanque de agua dulce en Cartagena, con temperatura similar a la del pozo de la nave de Asados. "El agua estaba muy fría y conmigo bajaron dos submarinistas por si tenían que auxiliarme. Con esos dos lastres un cuerpo no saldría jamás a flote. Es imposible", explicó. Al ser preguntada por la defensa por qué no hizo la prueba sin el cinturón con que le ataron los bloques (unidos entre sí por un cable), la profesional respondió: "Sin ese cinturón era imposible no morir en la prueba". Informa Ujué Foces.

►Juan Carlos Quer convoca mañana una concentración en la plaza del Obradoiro por su hija Diana

La vista arranca hoy con declaraciones de policías locales de Rianxo, guardias civiles y una mujer buzo con características similares a Diana que reconstruyó en una tanque el hundimiento con lastres del cuerpo en el pozo.

Juan Carlos Quer y su hija Valeria han convocado para mañana a las 12 del mediodía una concentración de un minuto silencio en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela por su hija Diana y todas las jóvenes asesinadas. Informa Ujué Foces.