El Comité Científico Consultivo de Mercadona: guardianes de la seguridad alimentaria

Andreu Palou, Andrés Otero, Luis Pla, María Pilar Vinardell, Juan José Badiola, Arturo Anadón y Daniel Ramón, en la sede de Madrid de Prensa Ibérica. Foto: Álvaro Hurtado

Vigilar la trazabilidad

Elacaba de cumplir 16 años y consolida la estrategia de la cadena de supermercados líder en España paraen los productos que vende mediante el asesoramiento y los consejos dedel ámbito de la nutrición, biotecnología, sanidad vegetal y animal, microbiología, toxicología y cosmética. En la sede deen Madrid, este grupo de expertos ha accedido apara los próximos tiempos en los que la firma presidida por- en medio del gran reto de la digitalización en el sector- afronta nuevos hábitos y tendencias de consumo.Este "comité de sabios" se reúne cada seis meses, aunque mantiene encuentros más frecuentes y bilaterales con el departamento de Calidad. Según el director de Calidad de Mercadona,, que coordina un equipo de 20 personas, "un asesoramiento externo independiente, científico, transparente yes una inestimable ayuda y un gran apoyo técnico para garantizar siempre la calidad y seguridad alimentaria de nuestros productos. También ayuda a ser proactivos con los cambios e ir por delante". El comité participa en la puesta en marcha de sección '', en la estrategia de compras de carnes, frutas o pescados, así como en los cosméticos, entre otras actuaciones."La empresa realiza grandes esfuerzos, por ejemplo, en mejorar el bienestar animal y garantizar la seguridad alimentaria. Hemos pasado a examinar a cientos de proveedores, que ahora son especialistas. Antes había menos empresas que validar. Cuando se compra a ganaderos y agricultores, o pescadores en lonjas de toda España, es decir todo el proceso desde su origen hasta que llega a la mesa", comenta Badiola, quien alcanzó notoriedad como especialista durante la crisis de las "vacas locas", aquella que hundió el sector vacuno europeo hace dos décadas. Cuenta que los "y se percibe su preocupación, por ejemplo a raiz de las últimas crisis alimentarias como la listeriosis. No son los médicos los que controlan los alimentos, más bien un equipo y personal especialista en materia de sanidad y seguridad alimentaria", explica el catedrático en Patología Animal.El microbiólogosostiene que "contribuir a la seguridad alimentaria en todos los procesos de Mercadona introduce el concepto de '". En ese sentido recuerda que han contri- buido de lleno en el lanzamiento de la citada sección. "Eso ha requerido una vigilancia de productos y procesos que tienen los alimentos, cómo se transportan, cómo son las instalaciones o qué prácticas deben seguir los trabajadores a la hora de manejar esos productos. Se ha diseñado un sistema para que todas las etapas se cumplan todos los días", resalta Otero. Este investigador destaca que el mecanismo de control ha de estar preparado "siempre" para "resolver problemas puntuales.", puntualiza.

Control de aditivos

Carnes cultivadas

Nutrición personalizada

Vigilancia en los cosméticos y apuesta por productos saludables En ese modelo de gestión que busca la calidad total, Mercadona quiere avanzar en áreas como lareducción de plásticos, la gestiónde residuos o los productos saludables, entre otras materias. Los cosméticos tienen una máxima atención.



La toxicóloga María Pilar Vinardell destaca la importancia de garantizar la seguridad de "todos esos productos que aplicamos sobre nuestra piel para mejorar su estado, donde entran champús o geles, y que según la definición también son 'cosméticos'".



Advierte de que la legislación de la Unión Europea es bastante clara sobre productos e ingredientes seguros. "Aunque todo el mundo quiere productos naturales hay que tener en cuenta que deben vigilarse las materias primas vegetales o minerales, pues pueden resultar más inseguras que las procedentes de laboratorio. Hay directivas europeas que describen productos prohibidos que sí están autorizados en Estados Unidos. Es el caso de algunos artículos con efectos farmacológicos", añade.



Destaca la apuesta Mercadona, que también impulsa la formación entre los trabajadores relacionados con estas áreas de la firma, "por la reducción de los microplásticos, así como de ingredientes que puedan provocar alergias, y la eliminación de los parabenos de la formulación de sus productos de perfumería", explica la doctora Vinardell.

Entre el abanico de trabajos que acomete este grupo de expertos figura la vigilancia sobre las revisiones que continuamente realizan los paneles de científicos expertosde manera que permite reaccionar anticipadamente en cuanto a sus usos o dosificaciones.Según el experto en toxicología, la reducción y sustitución progresiva de los plásticos, tal como exige la legislación, viene siendo otra gran área de trabajo. "No hay otra solución, hay que reducir y sustituirlos allá donde se pueda", afirma. También seguir de cerca la posible contaminación que puedan generar semillas contaminadas. O bien, las micotoxinas, sustancias procedentes de hongos y que en Europa suelen venir de terceros países. Además,", puntualiza Anadón.Respecto a las tendencias nutricionales,, indica que se ha pasado a una situación "más avanzada en la que el consumidor pide más beneficios a los alimentos. Y así lo recoge la propia legislación europea al vigilar de cerca los azúcares, la sal o las grasas saturadas para que el consumidor tenga toda la información en el etiquetado", explica Palou. "Nuestro trabajo, para que el consumidor de Mercadona tenga una información veraz y que figure bien en la etiqueta y para ello colaboramos con el".Al hablar sobre los llamados 'nuevos alimentos' Palou reconoce que se abre un mundo sin fronteras. "Ahí están los insectos o las carnes cultivadas en laboratorio. Se buscan proteínas en otros alimentos. Ya veremos", agrega.En ese sentido reflexiona que las carnes cultivadas, elaboradas a partir de células madre extraídas de animales, ya lo plantean algunos investigadores. Sus promotores defienden los beneficios para los animales, el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono. "Ya. Y el problema de la alimentación y la sostenibilidad no se soluciona con huertos urbanos", ironiza el bioetecnólogo Andreu Palou al abordar estas cuestiones.explica. Este investigador enfatiza en que "los fraudes portambién son objeto constante de trabajo. El análisis de los componentes y muestras de un producto tanto de origen vegetal como animal es básico y Mercadona se diferencia mucho del resto de competidores". Comenta Daniel Ramón que los científicos de este comitésobre los transgénicos o superalimentos."Queremos saber qué hay de verdad en lo que transmite la opinión pública. Además, la nutrición personalizada también llega", añade. Esta opción es la mejor alternativa para quienes pretenden adelgazar con una alimentación sana, o para solucionar otros perfiles de población sean niños, jóvenes o ancianos. Destaca que esta opción es "".Un tercio de los problemas de salud, sobre todo los relaciona- dos con las enfermedades crónicas, responden a una alimentación inadecuada. Así, lapuede contribuir a la prevención de algunas patologías como la dermatitis o la psoriasis, entre otras.¿Y qué precauciones hay que tomar de cara al futuro? El presidente del Comité Científico Consultivo de Mercadona reconoce que sus principales marcas, como Hacendado, son percibidas por su alta calidad. "El presente y el fu- turo de la seguridad alimentaria es fundamental. Una crisis alimentaria podría ser demoledora", comenta Badiola. Luis Pla remarca que ". El consumidor de hoy confía en los productos que consume. No cuestiona la seguridad alimentaria, la da por hecha. Aunque, partiendo de que todo siempre se puede mejorar", concluye.