La Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) denuncia un nuevo colapso en el Servicio de Urgencias, una situación que, aseguran, es ya "un hecho habitual". Tan crítica sería la situación, siempre según los representantes de los trabajadores del complejo coruñés, que la gerencia se estaría planteando "situar a los pacientes en un pasillo de salida a la calle que nunca fue utilizado para tal fin" y que, insisten, "no está en unas condiciones idóneas para la atención de enfermos, sin medios estructurales, con corrientes de aire, etc...", denuncia la Comisión de Centro del Chuac a través de un comunicado.

"Esta situación es provocada por la falta de previsión que muestra esta gerencia. La saturación del Servicio no es un hecho aislado, siendo habitual situar a los pacientes dentro de las instalaciones de Urgencias algo intolerable desde el punto de vista del derecho a la intimidad y la dignidad de los enfermos", subrayan los trabajadores.

Fuentes de la gerencia del Chuac reconocieron a este diario que, a lo largo de la tarde de ayer y durante la pasada madrugada", se produjo "un aumento de la demanda de atención de pacientes en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario "muy por encima de lo habitual". No obstante, desde la gerencia hospitalaria insisten es que "a lo largo de la mañana de hoy se ha encauzado de forma óptima toda esta actividad" e insisten en que el Servicio de Urgencias "ha vuelto a la normalidad".