Docentes gallegos alertan de que aumentan los conflictos en las aulas

Los conflictos en las aulas gallegas cada vez se registran en etapas y edades "más tempranas", y el sindicato ANPE ha constatado una tendencia al alza de expedientes disciplinarios en etapas como Primaria y el primer ciclo de Secundaria. El Defensor del Profesor atendió a 136 profesionales en Galicia durante el pasado curso (17 más que el anterior). A nivel estatal recibió 2.174 casos, apenas cinco menos que en el curso 2017-18. "Esto indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse de los centros escolares", subrayó ayer el presidente del sindicato, Nicolás Fernández. Además, las quejas se refieren a alumnos cada vez más jóvenes. El 44,4% se refiere a la etapa de Primaria, "cuando hace unos años se producían más en Secundaria", que actualmente concentra el 40,4%.

La mayoría de los casos denunciados se refirieron a faltas de respeto y problemas para dar clase, aunque ANPE ha detectado un repunte en alertas relacionadas por el uso indebido de las nuevas tecnologías de alumnos frente a otros compañeros o contra docentes, además de casos de padres que cuestionan su trabajo y autoridad en el aula. "Te voy a arruinar la vida", "voy a acabar con tu profesión" o "eres un inútil, no vales para nada" son algunos de los ataques recibidos por los docentes.

ANPE vincula estas situaciones al aumento de niños e mperadores, al que sus progenitores no han puesto límites y normalizan conductas contrarias a la convivencia, y de padres helicóptero, que protegen a su hijo "dándole la razón sí o sí en todo". Ante esta situación, ANPE insta a los docentes a denunciar estos casos y a no permitir abusos tanto por parte del alumnado como de los padres que acuden a cuestionar su autoridad. Aun así, reconoce que Galicia "no tiene un problema gravísimo de conflictividad" en las aulas. Es junto a Baleares la que menos casos registró.