Ocho forenses coinciden en que El Chicle mató a Diana con una brida y no con las manos

José Enrique Abuín, alias El Chicle, no mató a Diana Quer con sus manos, como asegura, sino con la brida que apareció enredada en el pelo de la joven madrileña, según los ocho forenses que declararon ayer durante el juicio que se celebra en Santiago. Todos sostienen que la brida es el "arma del crimen" , algo en lo que coinciden tanto el equipo que realizó la autopsia de la joven, coordinado por el responsable de la Unidad de Antropología Forense, Fernando Serrulla „una eminencia internacional en el análisis de huesos„, como el segundo grupo encargado de revisar la autopsia al cadáver de la joven a cargo del jefe de Patología Forense, José Blanco Pampín .

Serrulla descarta un homicidio de carácter accidental pues una persona tarda entre 20 y 30 segundos en perder la consciencia cuando la estrangulan „el tiempo que Abuín manifestó haber presionado el cuello de la joven cuando la mató„ pero destacó que para matar hacen falta al menos cinco minutos de compresión.

El jefe de Antropología explicó que Diana Quer tenía roto el hioides, un hueso que es "muy difícil de romper de forma accidental dada la flexibilidad del mismo en las personas jóvenes". En su opinión, nuca se habría roto de la forma en que Abuín relató que la había matado, con una presión lateral y no de delante hacia atrás. Resaltó que también estaban rotas las "apófisis espinosas" de algunas vértebras, lo que es "más compatible" con una brida que, al introducirse en el canal entre una vértebra y otra por la parte posterior del cuello, hubiese aumentado mucho "la presión de los músculos, favoreciendo que se rompan estas hipófisis espinosas al tiempo que el hioides". "Creemos que la brida tiene un papel muy importante en esta lesión", ratificó.

Por su parte, Alberto Fernández Liste, el forense que estaba de guardia y realizó la primera autopsia con su compañera Inés Monteagudo, señaló sobre la autopsia ginecológica que realizaron al cadáver: "No hallamos nada que permita pensar en una lesión. Pero el hecho de no encontrarlo no significa nada. No excluye la agresión sexual ya que generalmente apenas se causan lesiones, incluso en personas vivas".

Este grupo de forenses consideran compatible el desprendimiento de las manos y la cabeza del cadáver con la opresión de la brida al cuello y de las cintas aislantes, halladas en el fondo del pozo, en las muñecas maniatándola.

El grupo del forense Blanco Pampín ratificó que es "inverosímil" la versión de Abuín de que la mató con sus propias manos, pero discrepó con el otro equipo de forenses respecto a la existencia o no de un golpe previo con un objeto contundente, robusto, y romo en el momento del asalto, que habría dejado inconsciente a Diana Quer. Pampín sostiene que ocurrió así, a tenor de las lesiones en un hombro de la joven, mientras que Serrulla no lo considera probable.

La jornada de ayer fue para los forenses del cuerpo de Diana después de que por el juzgado de Santiago hayan pasado ya agentes de cuerpos policiales que llevaron al cabo la investigación de la desaparición de la joven madrileña, amigos de la fallecida y las ultimas personas que afirman haberla visto con vida así como familiares de El Chicle y varias mujeres que aseguran que las acosó .