La defensa de El Chicle: "Una cosa es ser un ligón baboso y otra un depredador sexual"

"Mi cliente no es inocente, es culpable. Es el responsable de la muerte de Diana y la arrojó al pozo. Es un dolor infinito y permanente para la familia, pero no justifica la prisión permanente; la venganza sí. Una cosa es ser un ligón baboso y otra un depredador sexual. No es un asesino en serie ni un violador". La abogada de oficio de El Chicle, Fernanda Álvarez, resaltó que está en juego la pena de prisión permanente revisare y aprovechó ayer las dos horas y cuarto que duró su alegato para intentar sembrar todo tipo de dudas en el jurado y tilda el juicio de "farsa". En su opinión, ni investigadores, ni forenses ni testigos han probado los delitos de detención ilegal, violación y asesinato.

"Ustedes no pueden convertirse en herramienta de venganza, deben condenar en base a pruebas. No hay ninguna de que la detuviera, violara y asesinara, sino ganas y obsesión de incriminarle por estos delitos", apostilló, tras considerar que las evidencias presentadas durante la vista no bastan para "lapidar" a un sospechoso y que se han vulnerado los derechos fundamentales de José Enrique Abuín: "Han creado un monstruo, al que se ha privado hasta de nombre y apellidos en los medios de comunicación", incidió. "Se han montado una película de terror", manifestó dirigiéndose al jurado, antes de aseverar que no ha habido un procedimiento justo al no existir "igualdad de armas" y "vulnerarse de forma sangrante los derechos constitucionales". En su opinión, "se ha retrocedido a la justicia medieval, a la Inquisición".

Fernanda Álvarez se refirió también a la escasez de medios que padece la justicia gratuita. "Estoy desarmada porque como abogada de oficio no tengo dinero para encargar informes. No pude contratar a un grafosicólogo que con dos palotes diga que el acusado es un depredador sexual, ni contraté a un matemático para aplicar una teoría para decir lo mismo. Me siento muy frustrada. ¿Para qué trabajé tanto? Aquí primó lo verosímil sobre lo verídico, la intuición sobre la prueba y lo hipotético sobre lo real. Tenían que demostrar de forma rigurosa que la detuvo, la violó y la asesinó, pero el acusado ha tenido que defender su inocencia y toda la carga de la prueba recae sobre mi espalda", advirtió.

También criticó el papel de los medios de comunicación, que "hasta han privado de nombre y de apellidos" a José Enrique Abuín: "Es una persona y le han tratado como a un monstruo".

La abogada, tras sostener que "nada" contradice la versión de su defendido de que estranguló con sus manos a Diana en la calle Venecia de A Pobra tras robar gasoil y confundirla con una gitana, incidió en que Abuín fue a la nave sólo para ocultar el cuerpo. "Diana no fue estrangulada en la nave de Asados, la llevó allí porque sabía que había un pozo y no por las camas. Fue para ocultar un cadáver, no porque se tratara de un estercolero donde había colchones", insistió a la vez que descartó que intentara "hacer daño a la familia" o "ultrajar el cadáver".

Tras negar que la brida con la que El Chicle estranguló a la joven, fuera el arma del crimen como sostienen los forenses, defendió que Diana pudo morir "desnucada" si el acusado le causó una "dislocación" de las vértebras cuando le apretó el cuello. Tampoco considera acreditado que Diana fuera maniatada o inmovilizada y trasladada viva en el coche hasta Asados: "¿Unas cintas corrompidas en el fondo del pozo es la prueba? Hay que acreditar que fueron utilizadas para lo que dicen, pero ni tuvieron la decencia de enviarlas a criminalística. Ningún vestigio lleva a pensar que fue maniatada".

En el caso del delito de agresión sexual recordó que en el cuerpo de la joven no hay evidencias físicas ni de agresión sexual ni de violencia, según los forenses que practicaron la autopsia, aunque quienes la revisaron en fotos apuntan la existencia de un edema vaginal. " El cuerpo desnudo destapó las alarmas. Una vez hallan el cadáver buscan pruebas para violación y asesinato", sostiene la defensa que considera que datos "falsos" de los investigadores fueron "presentados" para "crear el discurso" de que Enrique Abuín era un supuesto "depredador sexual". De ahí, apunta, la reapertura de la supuesta violación de su cuñada o la sentencia del rapto frustrado de Boiro.

La letrada, que califica lo sucedido de homicidio doloso, con penas de entre 5 y 7 años, solicita la atenuante de confesión par a su defendido: "Sin su confesión hoy no estaríamos aquí. Los investigadores no tenían ni idea de que en la nave de Asados había un pozo".