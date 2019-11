Los médicos gallegos, en pie de guerra

La Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia llama a los profesionales de Atención Primaria a participar en la huelga convocada hoy y mañana en toda la comunidad para reivindicar "medios y tiempo" para hacer "bien" su trabajo. Bajo el lema Por una Atención Primaria digna, en el marco de las dos jornadas de huelga están previstas concentraciones en diferentes localidades. En el caso de A Coruña, los sanitarios se concentrarán hoy a las 20.00 horas en el Obelisco y mañana a las 12.30 en el centro de salud de O Ventorrillo.

"Solo con el conflicto la Atención Primaria puede cambiar", afirmó ayer el doctor coruñés Ramón Veras para llamar a sus compañeros médicos a la movilización de esta semana, la tercera que convocan este año en este nivel asistencial. "La Atención Primaria unida puede vencer", apostilló este facultativo.

En esta línea, la doctora Flora Miranda criticó que las medidas y acciones impulsadas por el Sergas para la Atención Primaria en sus consultas "no se perciben", ya que algunos profesionales "tienen 60 pacientes al día" y siguen con "sobrecarga". "Estamos capacitados para hacer mejor las cosas", abundó para insistir en reclamar "medios, personal y tiempo para hacer bien" su trabajo.

Por su parte, el médico Alberto García defendió que convocan huelga "para mejorar la Atención Primaria". "No pedimos más dinero", matizó, para incidir en problemas como la "sobrecarga asistencial" y reivindicar "el tiempo y la calidad necesarios". Por ello, insisten los convocantes que se trata de la tercera huelga que fijan este año, "no por gusto ni capricho". Además, critican que el Sergas no les haya llamado para "escucharlos". "Pedimos un futuro viable para Atención Primaria", destacaron, tras lo que han llamado a la población a sumarse a las protestas.

Los convocantes, tras lamentar que el Sergas no se ha puesto en contacto "nunca" con ellos para abordar sus demandas, han apelado al "diálogo" y "a negociar". Las asambleas de áreas sanitarias gallegas ratificaron el pasado 13 de noviembre la convocatoria de huelga de personal médico para los días 27 y 28 en defensa de la Atención Primaria después de acordar los paros el pasado día 6.