Los médicos gallegos salen a la calle para reclamar una Atención Primaria "digna"

Cientos de médicos gallegos se concentraron ayer por toda la comunidad para exigir "una Atención Primaria digna" y reclamar a la Xunta "más recursos y tiempo" suficientes para atender a los pacientes. Las protestas se enmarcaron en la primera jornada de huelga en los centros de salud que tuvo desigual seguimiento en función del área sanitaria. Mientras los convocantes cifraron en un 45% el número de sanitarios que secundaron los paros en el área de A Coruña, elevan la tasa al 65% en Ferrol y Pontevedra e incluso al 83% en Vigo. El Sergas, por su parte, reduce la participación al 12%.

Bajo el lema Pola mellora da Atención Primaria, más de un centenar de personas se concentraron en la tarde de ayer en el Obelisco de A Coruña. "Llevamos un año de conflicto y desde Sanidade no reconocen que hay un problema o lo hacen a su manera. Crean comisiones pero la realidad de los profesionales y de los pacientes no cambió", denunció durante la protesta el doctor coruñés Ramón Veras, para quien el Plan de mejora de la Atención Primaria del Sergas „del que según Sanidade ya están en marcha el 99% de medidas„ "es un fracaso". "El presupuesto para centros de salud en 2020 no se ha modificado hay que crear una estructura nueva de gestión", sostuvo durante su intervención, en donde recordó que además demandan "más tiempo para poder atender a los pacientes y aunque el problema no se soluciona con más plazas, que salgan todas las vacantes porque no se trata solo de médicos, en enfermería prácticamente no se hacen sustituciones, hace años que no se contrata a trabajadores sociales...".

Durante la lectura del manifiesto, dos facultativas coruñesas recordaron que las protestas de los sanitarios "no son para mejoras laborales o de salario" sino para intentar que los profesionalesde Primaria puedan hacer "bien" su trabajo y que los pacientes reciban una asistencia de calidad. Para ello recordaron cómo es el día a día de los profesionales de los ambulatorios. "Hay médicos que atienden hasta a 60 personas en un día. En cinco minutos no se puede hacer una historia clínica, un diagnóstico y un tratamiento", relataron para añadir además que ante los cambios en los pacientes se precisa también reorientar el sistema de salud en Atención Primaria. "Hay cada vez más pacientes crónicos y a su vez hay que trabajar en la prevención, evitar que enfermemos", recordaron los profesionales durante el manifiesto.

Las protestas se sucedieron a lo largo del día por las principales ciudades gallegas así como otras localidades como Ordes, Porto do Son o Milladoiro. Hoy habrá de nuevo concentraciones, en el caso de A Coruña en el centro de salud de O Ventorrillo.

La Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia, convocantes de la huelga, valoraron ayer la participación registrada en los paros y destacaron la "atención normal' en los centros de salud. En el turno de la mañana, los convocantes cifraron en un 45% el seguimiento en el área de A Coruña, el segundo más bajo de toda la comunidad, solo por debajo de Lugo (33%) aunque aseguraron que por la tarde fue mayor el número de facultativos en paro. Desde el Sergas lo reducen sin embargo al 7,5% por la mañana y el 12% por la tarde.

Vigo fue con diferencia el área sanitaria con mayor seguimiento (83% según los convocantes) mientras que Ferrol logró un 65% y Santiago un 50%. Los médicos y pediatras están convocados hoy a una nueva jornada de huelga.