El nuevo Chuac duplicará las plazas en los hospitales de día

El 70% de las cirugías que se realizan en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ya son ambulatorias, es decir, no precisan de ingreso y el número de pacientes que reciben una atención puntual de unas horas en el centro sanitario (quimioterapia, diálisis, etc...) pero después vuelve a su domicilio no deja de aumentar. Por ello, el Plan Funcional del nuevo hospital „del que todavía se desconoce si contará con un nuevo edificio principal en otra ubicación o se ampliará el existente„ apuesta por impulsar las plazas en el hospital de día hasta duplicarlas: de las 115 actuales a 219 en el futuro inmediato, con previsión de llegar a 246 pasados los años y en función de las necesidades. Pero el hospital de día no es el único que sufrirá una reorganización. El documento, elaborado por 700 profesionales sanitarios en colaboración con asociación de pacientes, también prevé aumentar en más de un 60% las camas en áreas como Traumatología, Urología y Oncología mientras que se reducirán a la mitad en Cirugía Plástica o Torácica.

El Plan Funcional, que es la propuesta elaborada desde el Chuac que aún debe ser confirmada por el Sergas, busca adaptarse a las necesidades que el área sanitaria coruñesa tendrá en los próximos 20 o 30 años. La reorganización, por tanto, se plantea con la previsión de que en 2033 el área sanitaria atenderán a unos 533.000 pacientes y que su perfil será diferente al actual. "Las cosas cambian y necesitamos irnos adaptando tanto en volumen como en organización", aseguraba el gerente, Luis Verde, en una entrevista a este periódico en octubre, en donde reconocía que en el nuevo centro se reforzará el hospital de día. En previsión del progresivo aumento de las cirugías ambulatorias, el plan recoge que el futuro Hospital de Día Quirúrgico triplicará sus puestos al pasar de los 18 actuales a 52. De ellos, 34 estarían en el Hospital Universitario y 18 en el Abente y Lago. El Hospital de Día Médico duplicaría también sus plazas: de 53 a 106 mientras que el Pediátrico sumaría cuatro nuevos puestos y el Psiquiátrico otros 13 hasta llegar a 37 (22 en el Universitario y 15 en el Hospital de Oza).

Reajuste de camas

Los avances en la medicina y los nuevos perfiles de pacientes hacen obligatorio también un reajuste en las camas previstas por especialidades médicas. Medicina interna se mantendrá como el servicio con más plazas para ingresos, pero estas aumentarán un 66%: de las 169 actuales, según datos de la Memoria del Chuac 2018, a 282. De ellas, un centenar irían para el Abente y Lago que se encargaría del seguimiento de los pacientes crónicos, según detalla el Plan Funcional. Pero las especialidades que verán más reforzadas sus plantas de hospitalización son Traumatología, donde se pasará de 49 a 90 camas (un 83% más), Urología, de 20 a 35, (un 75% más), Psiquiatría (+68% al llegar a las 54 plazas), Oncología Médica (+66% al llegar a las 40 camas), Hematología (+53%: de 26 a 40) y Neumología (+47%, de 34 a 49). Por el contrario, el nuevo hospital „según la recomendación de los expertos que elaboraron el Plan Funcional„debería reducir a la mitad las camas en Cirugía Plástica y Cirugía Torácica y apuesta por un descenso de más del 30% de plazas en Cirugía Cardíaca , Neurocirugía y Obstetricia.

Dentro de ciertas unidades específicas del Chuac también hay diferencias. Mientras, por ejemplo, el Plan Funcional recoge que casi se dupliquen los puestos en la Unidad de Diálisis hasta llegar a los 44 y aumentan un 29% las camas en la Unidad de Cuidados Intensivos, la de Lesionados Medulares y Cuidados Paliativos mantendrá cifras similares a las actuales. El objetivo de la gerencia es, además, crear una Unidad de Referencia de Daño Cerebral Adquirido (DCA) con 36 camas y una de Rehabilitación Psicosocial Psiquiátrica.