La cifra de gallegos que piden pasar Navidad en una residencia sube un 24% en un año

La cifra de mayores gallegos interesados en pasar las Navidades en una residencia para no estar solos durante estas fiestas no deja de aumentar. La Xunta recibió este año 322 solicitudes (118 de coruñeses) para el programa Xuntos polo Nadal, lo que supone un 24% más que el año pasado cuando fueron 260. La demanda supera un año más a la oferta. Pese a que la Consellería de Política Social duplicó las plazas disponibles des que el programa se puso en marcha „en 2009 eran 120 y estas Navidades llegan a las 295„ y en el último año se ampliaron en 35, no son suficientes. Un total de 27 interesados no podrán participar, según los datos facilitados por la Consellería de Política Social.

Xuntos polo Nadal surge en el año 2009 con el objetivo de que aquellos mayores de 60 años que estén solos puedan pasar las fiestas navideñas en una residencia. En concreto, los 295 beneficiarios se distribuirán entre la Residencia de Tiempo Libre de O Carballiño (115) a la que acuden los residentes en las provincias de Ourense y Pontevedra, la de Panxón en Nigrán (130) a la que van los vecinos de la provincia de A Coruña y el Complexo Residencial Xuvenil Lug II (50) para los solicitantes de Lugo. El programa incluye el alojamiento en las residencias con pensión completa y habitación doble del 23 de diciembre al 7 de enero, el desplazamiento desde las principales ciudades gallegas y actividades de animación sociocultural.

El programa va dirigido a los mayores de 60 años que estén empadronados en algún ayuntamiento gallego, que tengan que pasar solos las fiestas navideñas, que puedan valerse por sí mismos y no tengan ninguna enfermedad transmisible o trastorno mental y de conducta que pueda alterar la convivencia. Tendrán preferencia aquellos que hayan perdido recientemente al cónyuge o la persona con la que conviviesen en los últimos años, que tengan más edad, menos recursos económicos y quienes no hayan participado anteriormente en el programa.

La estancia es gratuita para aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores al Iprem (537 euros al mes) y quienes los superen deberán abonar 50 euros, según se informa Política Social. El plazo para solicitar plaza suele finalizar a mediados de noviembre.

Los mayores que se ven obligados a pasar Nochebuena o Fin de Año solos no dejan de aumentar. Un estudio de Thyssenkrupp Home Solutions asegura que uno de cada cinco mayores de 65 años en España está en esta situación. Un 32% porque no tiene relación con sus familiares, un 21% porque la familia se va de viaje, un 15% porque no viven en su localidad y 12% no tienen parientes.