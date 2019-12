El jurado delibera hoy la culpabilidad del presunto asesino de Ana Enjamio

Todas las pruebas, indicios y vestigios están ya sobre la mesa. El juicio por el crimen de la joven gallega Ana María Enjamio Carrillo, encara su recta final, la más decisiva, en la que el papel de los cinco hombres y cuatro mujeres que conforman el jurado pasa a un primer plano. El tribunal popular se retirará esta misma tarde a deliberar la culpabilidad o no del único acusado por el asesinato de la ingeniera, que recibió más de una treintena de puñaladas, seis de las cuales le atravesaron el corazón, en su portal de Vigo. Para llegar a este veredicto, acusaciones y defensa expondrán desde las 09.45 horas sus informes finales además de dársele al acusado el turno para hacer uso a su derecho de la última palabra.

Ayer concluyeron todas las sesiones destinadas a la exposición y práctica de la prueba con la declaración de una perito criminalística, que analizó los cortes en parte de las prendas que vestía Ana cuando fue asesinada el 17 de diciembre de 2016.

Tras esta comparecencia, llegó el turno de las partes para referirse a sus conclusiones y solicitud de penas. Así, mientras que la Fiscalía mantuvo "íntegramente" su escrito de conclusiones, en el que pide para César Adrio una pena de 27 años de prisión por delitos de asesinato y acoso continuado, tanto la acusación particular ejercida por la familia de la fallecida y la popular introdujeron modificaciones traducidas en una reducción de delitos y penas solicitadas. En el caso de la letrada de la Xunta, se adhirió al escrito del Ministerio público por lo que decidió no acusar formalmente al presunto agresor por el delito de vulneración de la intimidad por entender que las imágenes íntimas supuestamente divulgadas por el acusado "no se apreciaban nítidamente". Esto rebaja su petición de cárcel de los 33 a los 27 años.

Por su parte, la acusación particular retiró los dos delitos leves de hurto que le atribuía a César Adrio, así como la alternativa de homicidio. Su petición pasa de los 39 años iniciales a 32.