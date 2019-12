Consejos para cuidarte en Navidad

Son numerosos los hábitos que se modifican en Navidad porque debemos adaptarnos a la nueva situación, pero es imprescindible mantener las pautas médicas y no dejar los tratamientos farmacológicos prescritos, pues también son necesarios durante las fiestas para mantener nuestra salud. Aunque pueden limitar nuestra actuación, es fundamental continuar con lo que el médico haya indicado y adaptarnos a ello ya que cualquier modificación debe ser pautada por el especialista. Consúltale.

Son muchas las implicaciones relacionadas con las fiestas navideñas, pero es posible disfrutar y no afectar excesivamente a nuestra salud. Se recomienda:

-Mantener las pautas farmacológicas marcadas por el médico. Si sigues un tratamiento específico, no puedes dejarlo sin más ni alterar el horario. Son muchos los medicamentos que deben ser mantenidos: antidepresivos, antihipertensivos, antibióticos, etc. y que presentan "contraindicaciones" como el consumo conjunto con alcohol. Es mejor que renuncies a beber porque no es posible dejar la medicación.

-Realizar los controles prescritos por el médico. No puedes olvidarte de medir la glucosa, por ejemplo, pues es imprescindible para cuidar tu salud. Tampoco es posible dejar de acudir a los controles de anticoagulantes, porque resultan indispensables para pautar las dosis exactas.

-Evitar el consumo de alimentos que causen alergias. Su ingesta está prohibida en todo momento. No importa que sea uno especial. Consulta lo que vas a comer para evitar riesgos innecesarios que pueden resultar potencialmente peligrosos.

-No excluir ningún alimento de la ración diaria, pues todos son necesarios para el organismo. Tampoco deberías saltarte ninguna comida, especialmente el desayuno, y repártela en cinco tomas.

-Masticar despacio los alimentos (pues favorece la digestión y aumenta la sensación de saciedad, reduciendo la cantidad de comida que quieres tomar) y levántate de la mesa con la sensación de poder comer algo más.

-Cocinar al horno, plancha o vapor, evitando freír. Opta por alimentos de temporada y comidas tradicionales. Prepara unos entremeses ligeros evitando excesos de grasa. Buenas opciones serían: espárragos, mejillones, berberechos, ensalada, etc.

-Evitar los embutidos, patés, quesos, etc. porque aportan muchas calorías y grasas inadecuadas para tu salud. Si no puedes evitar la tentación, elige jamón ibérico o cecina; aunque son más caros, son más sanos.

-En las comidas de fiesta, en las que suele haber muchas opciones diferentes, procurar comer pequeñas raciones. No te llenes el plato, por favor.

-Reducir la sal. Eliminar el azúcar y usar pocos edulcorantes. Aprovechar las bondades de las especias (orégano, perejil, albahaca, etc.)

-Hidratarse adecuadamente; beber agua, infusiones, zumos naturales, etc. Los alimentos también aportan agua al organismo, pero beber mejora el funcionamiento de tus órganos internos y favorece la eliminación de toxinas.

-Comer más pescado que carne roja. Aumentar el consumo de frutas, verduras y hortalizas de temporada, reduciendo el consumo de proteínas de origen animal. Los productos de la huerta son ricos en agua y fibra que los hace agradables al paladar, fácilmente digeribles y saciantes al mediodía. Dejar los alimentos ricos en proteínas (huevos, carne, pescado, etc.) para la cena.

-Si vas a beber alcohol, elige vino tinto. Evitar los combinados, la cerveza y el vino blanco. No es que estén prohibidos, pero resulta más sano beber un tinto de buena calidad porque su contenido en azúcares es más bajo que el de otras bebidas alcohólicas.

-Moverse un poco todos los días. El ejercicio físico favorece la pérdida de peso y la producción de endorfinas. Hacer la cama, pasar la aspiradora o bajar y subir escaleras te mantiene en forma y te ayuda a quemar grasa.

-Dormir adecuadamente. Es fundamental el sueño reparador. El consumo de alcohol puede complicarte las noches porque perjudica tu sueño; intenta descansar para recuperar fuerzas.

-No repetir el menú indefinidamente. Congela lo que te sobre y no te lo comas toda la semana. Aprovecha los días intermedios para desintoxicarte consumiendo verduras, frutas, infusiones depurativas, etc.

-Para la resaca se recomienda consumir frutas ricas en vitamina C: un zumo de naranja, dos kiwis, etc. puesto que te ayudarán a superarla.

Estos sencillos consejos pueden ayudarte a disfrutar de las fiestas navideñas sin modificar en exceso tus hábitos y perjudicar tu salud. Consulta cualquier duda con tu médico o farmacéutico y sigue sus indicaciones.