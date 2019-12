Detenido un vecino de Monforte por compartir medio centenar de archivos pedófilos

La Sala de la Audiencia Provincial de Burgos que ha juzgado el caso Arandina decidió ayer mantener en libertad provisional a los tres condenados a 38 años de prisión por agresión sexual cometida contra una menor, de 15 años, informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El auto de la sala obliga a los tres a pagar fianzas de 6.000 euros, que no tendrán que abonar, ya que las habían depositado ya, dado que se encontraban en esta situación desde el 16 de marzo de 2018.

En su razonamiento, el auto indica que la sentencia condenatoria no es firme y "no destruye la presunción de inocencia", además de señalar la estabilidad domiciliaria de los procesados, disposición de medios para poder desarrollar su vida, integración en el contexto familiar y su entorno de convivencia, como circunstancias que llevan a no apreciar riesgo de fuga. El texto recuerda que los tres han cumplido sus obligaciones de comparecencias periódicas.