El jurado declara a Adrio culpable de matar a Ana Enjamio pero no lo ve crimen machista

Tras día y medio de deliberación, el jurado popular emitió ayer su veredicto en el que, por unanimidad, declara a César Adrio culpable de matar "de forma material, directa y deseada" a Ana Enjamio en diciembre de 2016 en Vigo asestándole 28 puñaladas sin que ella pudiese defenderse. Lo hizo, concluyen, tras someterla meses a un perseverante "hostigamiento y control" al no aceptar que la joven pusiese fin a la relación sentimental que habían mantenido. El tribunal lo ve responsable de un delito de asesinato con ensañamiento y alevosía, así como de acoso y vulneración de la intimidad. Aprecian la circunstancia agravante de parentesco, por la convivencia que hubo entre víctima y agresor que tras la ruptura derivó en un "deseo de posesión y obsesión", pero no dan por probada otra agravante en la que las acusaciones hicieron hincapié en el juicio: la de género. Ese punto fue, de hecho, el único de los 25 sometidos a su consideración en el que no hubo unanimidad: estiman que fue "crimen pasional" y que el encausado consideraba a la víctima "de su propiedad". Pero esto, añadieron, "independientemente de ser mujer". "Diferente hubiera sido en este apartado „en referencia al texto que votaron„ si especificase 'su' mujer", argumentan.

El dictamen se conoció casi al mediodía. Familiares de Ana Enjamio asistieron a la lectura del veredicto por parte del portavoz del jurado. El acta que redactaron arranca relatando que Ana y César se conocieron en 2015. Entre diciembre de ese año y enero de 2016 iniciaron una relación y se fueron a vivir juntos. El noviazgo lo mantuvieron "oculto". La convivencia cesó aquel julio. "César no aceptó la ruptura, comenzando entonces, y en los meses siguientes, un hostigamiento y control sobre Ana, insistiendo en que volviera con él", ve probado el jurado sobre esa "intromisión reiterada" que "alteró" la vida de la joven. Y ello, esgrimen, por hechos como cuando Adrio robó el teléfono móvil de ella, que instalase aplicaciones "espía" para controlarla o el envío por parte del acusado a Samuel „el novio de toda la vida de Ana„ de un email o una foto de ambos desnudos de cintura para arriba. El jurado no ve pruebas de que tras la ruptura volviesen a estar juntos.

Con este panorama, el 16 de diciembre de aquel 2016 fue la cena de empresa donde encausado y víctima coincidieron. Pasadas las 05.00 horas, Ana, "que no quería estar con César", se fue en coche con unas compañeras, que la dejaron cerca del portal de su edificio. Y allí, en ese portal, el encausado la abordó de "manera sorpresiva", insistiendo en sus "intenciones" con ella mientras la joven le pedía que "se marchara", dice el jurado. Y de repente "sacó un cuchillo o arma blanca", que, "con el propósito de acabar con su vida", le clavó "de forma reiterada" asestándole 28 puñaladas.

Ana "no se esperaba" ese ataque "sorpresivo". El jurado estima que la víctima no se sentía amenazada físicamente por César. Todo ello, concluye el tribunal, la colocaron en "clara y total indefensión". Aquí está la alevosía. Y el ensañamiento en que, por el número de cuchillazos, "quería causarle un incremento al dolor propio de la muerte". Junto a la agravante de parentesco, el jurado ve abuso de superioridad, pero no aprecian la de género, en la que habían insistido las acusaciones al defender que fue un crimen machista "de libro".