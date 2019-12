La Lotería de Navidad repartirá mañana 2.320 millones en premios

Los gallegos jugarán una media de 68,8 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra mañana, lo que sitúa a Galicia en la media estatal (68,48) y como la novena comunidad con mayor inversión en este juego de azar. Castilla y León, donde cada habitante gasta una media de 105 euros, es la autonomía con mayor inversión y Baleares, la que menos con 42 euros, según los datos de consignación de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado que recuerda que mañana se repartirán 2.320 millones de euros en premios. Este año el Gordo lo será algo más: a quien le toque se llevará 324.000 euros netos, frente a los 322.000 del pasado año ya que la cuantía exenta del gravamen especial sobre los premios en esta ocasión es 20.000 euros.

Los premios del sorteo de la Lotería de Navidad inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se podrán cobrar exclusivamente en uno de los 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde de mañana, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Loterías y Apuestas recuerda que es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado para poder cobrar y que, dado que el sorteo se celebra en domingo, hay que tener en cuenta que los puntos de ventas pueden no estar abiertos al público ese día.

Asimismo, el organismo apunta que si el premio es de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrará en las entidades financieras autorizadas cuya lista se encuentra disponible en los puntos de venta de Loterías y en la página web oficial. No obstante, en este caso, es importante tener en cuenta que los domingos no suele ser un día de apertura para las entidades financieras. En este sentido, señala que el pago debe ser inmediato, con la única tardanza de la verificación de dicho premio a través de su pasarela de pago, y que los bancos no podrán hacer efectivo el pago del premio sin recabar de los perceptores la documentación e información necesaria para dar cumplimiento a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales o la normativa fiscal.