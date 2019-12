Condenado a 25 años de cárcel por asesinar a tiros a su mujer en Granada

La Audiencia de Granada condenó a 25 años de cárcel a un hombre de 54 años juzgado a finales de noviembre y que un jurado popular consideró culpable por matar a tiros a su mujer en plena calle en el municipio de Guadahortuna el pasado 16 de junio de 2018. Según recoge la sentencia de la Sección Segunda, Fernando Q.P. fue condenado como autor de un delito de asesinato con alevosía a 22 años y medio de prisión, y como responsable de un delito de tenencia ilícita de armas a otros dos años y medio más.

Además se condena al acusado a indemnizar, en concepto de responsabilidad civil por el daño moral causado por la muerte de su madre, a cada uno de sus tres hijos con la cantidad de 200.000 euros.

El pronunciamiento de la Audiencia se produce después de que el jurado considerara probada la culpabilidad del procesado Fernando Q.P. y tuviera además en cuenta la existencia de alevosía. La Fiscalía y la acusación particular pedían 28 años de prisión para el acusado, al que atribuían los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, en esta causa que se juzgó en la Sección Segunda de la Audiencia y en la que la Junta de Andalucía ejerció la acción popular.

Al inicio del juicio Fernando Q.P. aseguró ante el jurado que el día de los hechos, el 16 de junio de 2018, había bebido y que disparó al ver "bichos", como unas "hormigas gigantes". Según su relato, estando en casa de su madre, oyó voces en la calle, pensó que podría tratarse de una pelea, cogió un arma y, tras encontrarse con parte de su familia, tuvo que abatir a las referidas hormigas.

La Fiscalía sostuvo que el procesado estaba en su derecho de contar lo que calificó como "una película de alienígenas y hormigas", pero insistió en la intención clara del hombre de matar a su mujer y negó además que este hubiera podido sufrir "alucinaciones". Según el Ministerio Público, el acusado llevó la violencia de género "hasta las últimas consecuencias" contra su mujer, con la que mantuvo una "conducta machista" durante los 25 años de matrimonio.

"No la trataba bien, la insultaba continuamente, y ella le había dado muchas oportunidades", relató ayer la fiscal, quien indicó que el agresor no consintió no poder "dominar" a su mujer, persona que consideraba "suya", cuando ella decidió separarse. La fiscal señaló, asimismo, que la versión dada por el procesado no podía considerarse una confesión y que tampoco se demostró que actuara con arrebato u obcecación como sí argumentó su defensa.