Una confitería de Pedralonga da 780.000 euros con 130 décimos de un quinto

Las propietarias de la confitería Chaná, en los números 8 y 10 de la avenida de Pedralonga, compran todos los años décimos de la Lotería de Navidad en la administración número 44 del Carrefour de Alfonso Molina. No lo hacen en una oficina más próxima, sino en la del centro comercial de Lavedra. Es una tradición. Y la costumbre tuvo ayer premio: 6.000 euros por cada uno de los 130 décimos vendidos del número 06293, uno de los quintos premios del sorteo navideño.El desayuno fue una fiesta. Champán para brindar, abrazos, besos y lágrimas de emoción.

Este año el número no lo escogieron ni Paulo ni Carmen Suárez, ni tampoco Gloria Pastore. "Dame el que quieras", le dijeron a la dueña de la administración de lotería del Carrefour. Con el 06293 como elección, la confitería y café degustación Chaná ya tenía apuesta para el Gordo en 2019. En el local han comprado boleto con ese número dueños, sus familiares y amigos y clientes agraciados con 6.000 euros por papeleta, 780.000 euros a repartir en total. "A todo el mundo le tocó mínimo un décimo de premio.Vendimos todo de las trece series que compramos", decía Gloria Pastore entre las mesas de su negocio a media mañana, con los ojos aún llorosos de alegría.

La televisión del local ofrecía el sorteo desde primera hora del día y a las 10.24, cuando salió premiada la bola con el número 06293,los clientes presentes fueron los primeros en enterarse del golpe de fortuna que premiaba a los compradores de Lotería de Navidad en la confitería. Unos eran habituales del lugar, otros eran empleados de restaurantes y empresas de hostelería que suelen comprar sus productos en el establecimiento: pasteles, tartas, dulces personalizados y para ocasiones especiales. Marcos, que ayer cumplió 44 años, dejó para el último momento el pago del boleto que le tenían reservado: cinco minutos después de saldar cuentas se enteraba de que le había tocado premio.

La confitería Chaná es un negocio familiar. Su origen está en Uruguay, de donde son naturales Carmen Suárez y Gloria Pastore. "Más de cincuenta años llevamos juntas", contaba Carmen, más tranquila después de los brindis con champán. "Me casé en mi país con un gallego y llevo 31 años en A Coruña. En los diez primeros tuvimos el negocio en la ronda de Outeiro y en los últimos 21 estamos aquí en Pedralonga", contaba Gloria, a quien llamaba por teléfono, para felicitarla, la dueña de la administración de lotería de Carrefour.

Hijos, hermanos y primos trabajan en el establecimiento, donde el olor de los pasteles variados y las tartas artesanales anima a meterse un café en el cuerpo. Amigos de toda la vida son también habituales, como Suso, pletórico de entusiasmo en las celebraciones y los brindis. Esta es la primera vez que les toca un premio de lotería. "Todos teníamos algo de este número", asegura Paulo Suárez que recordaba que a su madre ya le había tocado una vez un premio de lotería, pero en Uruguay. Nadie sabía ayer aún en qué iba a gastar el dinero del sorteo.

En una mesa, al fondo, estaban sentadas seis amigas, la mayoría asiduas del Chaná. No faltan los domingos por la mañana después de misa. Una de ellas, Chari, se enteró en el desayuno del premio que le había caído del cielo. "Dos veces estuve a punto de queme tocara un gran premio, una de esas veces el Gordo. Resulta que había dos números, uno bonito y otro feo, me decidí por el bonito y tocó el feo", recordaba. A su lado estaban sentadas Tere, Marina y María Rey, que admitía que no es compradora de lotería. "Pero este año me dije, a ver si va a tocar y yo que nunca compro me voy a quedar sin nada", reconocía.Y compró, el 06293 en la confitería un domingo. Tan emocionada estaba que celebraba el premio como si fuese el mismísimo Gordo.

La fiesta duró un rato más durante la mañana, junto a vecinos del barrio y familiares que también brindaron, aunque Gloria y Paulo no descuidaron sus tareas tras la barra sin perder el buen humor. Afuera, justo delante de la puerta, descansaba estacionado un antiguo Seat 600 naranja en buen estado; es el vehículo que utilizan en Chaná para hacer los repartos y distribuir sus productos. La confitería, además de ricos postres, servía ayer mucha buena suerte.