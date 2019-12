Un quinto premio deja 1,5 millones en la administración del Carrefour de Lavedra

"Trabajamos con la ilusión de repartir suerte", admitía ayer Lourdes García, propietaria de la administración de Lotería del Carrefour de Alfonso Molina. Le dieron suerte este año a los clientes que compraron décimos con el número 06293, al que le correspondió un quinto premio en el sorteo de Lotería de Navidad. Las 25 series vendidas, casi todas en ventanilla, suponen un premio a repartir de 1,5 millones de euros. No es la primera vez que toca un premio importante en esta oficina, otros años dio buena suerte en el sorteo del Niño y en la Bonoloto

En el gran cristal que separa la oficina de la administración de Lotería del Carrefour de Alfonso Molina del pasillo del largo recibidor por el que caminan los clientes del centro comercial están pegados algunos premios, con sus números, despachados por sus responsables en los últimos años: un primero en la Lotería Nacional en julio de 2018; un primero y un segundo en los sorteos del Niño de 2016 y 2018; cinco aciertos y el complementario de la Bonoloto. Desde ayer hay otro número histórico: el 06293, un quinto premio que deja en la ciudad 1,5 millones de euros en el sorteo de Lotería de Navidad. La administración del Carrefour vendió 25 series de diez décimos de este número, y otro boleto adicional, casi todos a través de la ventanilla; 130 de esos décimos los adquirió la confitería Chaná, ubicada en el barrio de Pedralonga.

La celebración fue contenida, con curiosos en vez de premiados, aunque hubo nervios. La propietaria de la administración, Lourdes García, se enteró del premio cuando iba en el coche con su marido hacia el centro comercial, abierto ayer domingo en vísperas de Nochebuena y Navidad.Allí la esperaba su empleada, Eva Díaz, y ambas tuvieron que esperar aún a que llegase el delegado de Loterías para que les confirmase el premio.

"Trabajamos con esta ilusión, la de repartir suerte. Aún no se acercó ningún cliente a decirme que le había tocado el premio, pero supongo que vendrán estos días como suelen hacerlo en otras ocasiones", explicaba la lotera, que no podía ocultar su nerviosismo y le temblaba la voz. "Lo estoy celebrando en la administración con mucha emoción, pero no compré champán porque la alegría se lleva por dentro", admitía García, dueña de la oficina desde hace cuatro años.

"Estas cosas nos hacen trabajar con más ganas.Ahora ya pensamos en el sorteo del Niño. Un premio así es muy positivo para la ciudad y una inyección de un millón y medio de euros se nota",reconocía la propietaria, que ya ha vendido otros números premiados en otros sorteos.

Un cliente esperaba ante la ventanilla para comprar un boleto de Euromillón; a él no le había tocado nada en el sorteo de Navidad, pero se alegraba mucho "por las chicas", a quienes compra a menudo. Curiosos de todas las edades se detenían ante el establecimiento de camino al aparcamiento o hacia el centro comercial, al ver a periodistas y cámaras de televisión. Qué pasa, qué premio ha tocado, preguntaban para enterarse.

Juntas, se abrazaban Eva y Lourdes, con una copia en grande del número ganador en sus manos, y con la sensación agradable de haber repartido buenas noticias, un quinto premio madrugador que se suma al currículum histórico de la administración de lotería del Carrefour de Alfonso Molina.