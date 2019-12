La comida en Navidad

Cuando planifiques tus menús navideños, olvídate de lo que sea más típico de estas fechas, prepáralos de manera sana y no dejes de incluir en tu lista de la compra los alimentos que pueden ayudarte a sentirte bien. No todos los días tendrás que comer de manera "especial"; puedes aprovechar esos momentos para cuidarte y reducir los excesos cometidos. Te proponemos que incluyas en esas ocasiones:

-Frutas y verduras con vitaminas, minerales y poder antioxidante que reducen los radicales libres generados por lo que consumes. Es mejor tomarlas en crudo o poco cocidas. Elige verduras de color naranja, amarillo, púrpura y rojo como cítricos, ciruelas, sandía, brócoli, zanahorias o berenjenas.

-Ajo, cebolla y cúrcuma como ingredientes de tus platos elaborados. Reducirás el consumo de sal y protegerás tu hígado de los excesos de esta época.

-Espárragos, pues se considera que ayudan a proteger el hígado de las toxinas del alcohol al participar en la síntesis de enzimas que aceleran su metabolización. Contienen glutation (con gran poder antioxidante) que protege las células hepáticas de las agresiones por alcohol o consumo de fármacos a largo plazo.

-Cereales integrales (trigo, avena, pan integral, etc.) especialmente aconsejados en el desayuno acompañados de proteínas o mermeladas con poco azúcar añadido.

-Legumbres variadas (lentejas y soja, por ejemplo) en elaboraciones básicamente vegetales (con cebolla, patata, zanahoria, etc.).

-Verduras de color verde como acelga, lechuga, espinacas, brotes o germinados y verduras de tallo (cardo, puerro, apio). También la zanahoria, el tomate, la remolacha, rábanos, pimiento rojo, etc. resultan adecuadas.

-Frutas frescas, directamente o en zumos (naranjas, fresas, piña, kiwi, etc.)

-Pescados blancos a la plancha o al vapor.

-Algunos alimentos considerados diuréticos, desengrasantes y desintoxicantes como: aguacates, alcachofas (con cinarina y otras sustancias diuréticas y digestivas), berenjenas, calabacín, ciruelas, lecitina, manzanas, piña, papaya, rábanos, remolacha, té verde, tomate, algas (wakame y espirulina), aceite de oliva virgen o uvas. Resultan muy útiles para eliminar los excesos previsibles durante estas fiestas.

-Carnes magras a la plancha, asadas, al vapor. Se recomiendan especialmente el pollo, el pavo y el conejo.

Deberías evitar el consumo de: alimentos grasos (huevos fritos o en tortilla con mucho aceite, embutidos, quesos curados y cremosos, nata, mayonesa, salsas grasas, ahumados, precocinados, etc.), azucarados (azúcar, dulces con azúcar añadido y evita la bollería industrial), y bebidas alcohólicas y gaseosas.

Sería recomendable:

-Comer carnes magras, pescado, pan integral, legumbres y lácteos (sin excesos).

-Repartir la ingesta a lo largo del día sin saltarse ninguna comida. Desayuna de manera completa, come adecuadamente y cena suavemente. Te proponemos que desayunes: pan, lácteos y fruta; a media mañana realices una ingesta ligera (frutas) y que las comidas y cenas sean bajas en grasas y ricas en alimentos de origen vegetal con porciones pequeñas de carne, huevo o pescado.

-Cocina con técnicas que no aporten grasa (cocción, papillote, vapor, hervidos poco tiempo, escaldados, etc.)

-Utiliza condimentos sabrosos para reducir la sal. Opta por: ajo, orégano, albahaca, perejil, etc.

-Endulza tus postres con miel y evita absolutamente el azúcar refinado.

Para cuidarte durante las fiestas, te proponemos un menú saludable que incluye:

Desayuno: zumo (naranja, piña, manzana, limón, tomate y zanahoria), una tostada de pan integral con miel y un café con leche desnatada.

Media mañana: una pera y un té verde.

Comida: lentejas con verduras (cebolla, ajos, zanahorias, patatas, pimiento, etc.). Bacalao al horno con espárragos, patatas, cebolla y tomate. Un flan natural.

Media tarde: papaya y una infusión depurativa.

Cena: Ensalada completa (lechuga, tomate, cebolla, remolacha, atún, huevo, etc.) o una menestra de verduras cocidas aliñada con aceite de oliva virgen (espinacas, calabacines, apio, cebolla, brotes de soja, etc.). Una pechuga de pavo a la plancha y una macedonia de frutas (arándanos, ciruelas, manzana, etc.)

En esas "comidas especiales" que tendrás que hacer con la familia o los amigos para celebrar las fiestas, te proponemos que no te excedas, calcules las reuniones que debes celebrar y decidas lo que quieres comer para combinar las distintas opciones y disfrutar plenamente de estas navidades. Una buena opción sería: langostinos cocidos o a la plancha con mahonesa natural, besugo al horno con patatas asadas y turrón o piña natural. ¡Disfruta a tu manera de las fiestas!