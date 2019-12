"Tengo que privarme de muchas cosas porque no me llega con mi pensión"

Tras el éxito de su primer libro, Isabel Salamanca no ha tardado ni dos años en publicar un nuevo escrito bajo el título El futuro de las pensiones. En él, la autora plasma la preocupación que sufre, al igual que muchas personas mayores, por llegar a final de mes. Con la ayuda de su familia y gracias a lo "poco" que pudo ir y aprender en el colegio, ve su deseo de convertirse en escritora a sus 82 años.

El de las pensiones es uno de los temas que más inquieta a Isabel Salamanca Ruiz, una mujer de 82 años nacida en Las Pedroñeras (Cuenca) y residente en Ibiza desde hace décadas, que se dispuso a plasmar su preocupación en un libro bajo el título de El futuro de las pensiones.

Tras el éxito de su primera publicación, El sacrificio de los mayores en el campo, la autora decidió pasar sus borradores de libreta a un libro. Aunque explica que sus padres no pudieron darle una educación, deja claro que siempre ha querido ser escritora.

¿Por qué ha decidido hacer un segundo libro?

Me gustaba la idea de hacer un segundo libro y, en especial, acerca de las pensiones, un tema que nos afecta a todos, tanto a los mayores como a los jóvenes. Todos necesitamos llegar al futuro de una forma digna y mejor de lo que estamos ahora. Por eso la juventud no piensa en casarse, solo se preocupan de llegar a final de mes.

¿Cómo le afecta a usted este tema?

Cuando voy a comprar tengo que privarme de muchas cosas porque no me llega con la pensión que tengo. Cada vez que escucho que las pensiones están bajando me entra mucho miedo en el cuerpo. Sin ese dinero nos moriríamos de hambre.

¿Sobre qué tratan los trece capítulos de su libro?

El libro tiene varios pasajes de mi vida que reflejan el problema que hay con las pensiones y abarca también la temática de mi primer libro, lo que pasamos mi familia y yo en el campo hace años. En uno de los capítulos explico cómo un hombre vino a mi casa diciendo que era un contable del agua y lo que quería era estafarnos. Incluso llevaba una bolsa en la que me pareció ver una pistola.

¿Cómo ha escrito este libro?

He ido escribiendo a mi manera recuerdos y pensamientos en una pequeña libreta que tengo hasta tener suficientes para recopilarlos en un libro. Luego, mi hijo y una de mis nietas me ayudaron a pasarlo a limpio y publicarlo desde la editorial Círculo Rojo.

¿Qué estudios tiene?

Como éramos ocho en mi familia, mis padres no pudieron darme una educación. Yo fui al colegio durante un año, de vez en cuando. No querían que fuese al colegio, sino que me pusiera a trabajar, pero yo me escapaba.

¿Qué le hubiese gustado ser si hubiese podido estudiar?

En lo que estuve en el colegio me di cuenta de que quería ser escritora. Y, gracias a lo poco que aprendí allí, ahora he podido escribir este segundo libro.

¿Por qué se decidió a escribir a los 80 años?

Porque una de mis nietas escribió un libro a los 14 años y eso me animó a seguir su mismo camino. Es una forma de poder expresarme, explicar lo que pasaba antes y ahora, la comparación.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes acerca del futuro de las pensiones?

Yo les diría a los adolescentes que lo primero, que vale mucho, es que se saquen sus estudios y, a ser posible, una carrera. A mí no me lo han podido dar porque apenas teníamos para comer, pero, ellos que pueden, que estudien.