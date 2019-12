Aburrimiento

M asterChef Junior no es un programa cínico, es un programa moderno. Si uno de los niños concursantes se queja de que se aburre no solo viendo el programa, sino que también se aburre haciéndolo, no pasa nada. MasterChef Junior lo emite para que se vea qué simpáticos son sus niños, y para que se vea que también lo son los miembros de su jurado, que le ríen la gracia y siguen la broma. Porque MasterChef Junior tampoco es un programa hipócrita que exprime a los niños concursantes para que rellenen los seis programas de tres horas que necesita para rellenar la programación navideña, lo que pasa es que es capaz de aprovechar incluso los momentos en los que los niños se quejan de lo aburrido que es el programa para hacerlo más entretenido si cabe.

„Eso te va a bajar un poco la nota.

„Ay, no, no, que si me quitan nota, me puedo ir en la segunda semana. Y yo me quiero quedar tres semanas exactas. Ni más, ni menos.

„¿Por qué?

„Porque, bueno, también a veces un poco aburre "MasterChef". Verlo y hacerlo. Pensaba que hacerlo no me aburriría, pero también un poco.

„Te entiendo perfectamente, Albert. Ver un poquito MasterChef está bien, pero verlo entero... Y hacerlo..., una semana o dos, tres máximo. Pero ya a la cuarta...

El niño es simpático, pero Pepe Rodríguez es un crack. Un poquito está bien, dice, pero que a la cuarta semana... Como si eso fuera todo. Hace siete años que tenemos dos ediciones de MasterChef por temporada: la original y la Junior. A ellas se suma desde hace cuatro la edición Celebrity. Ya van casi doscientos programas larguísimos que luego se reemiten en fin de semana. Una chapa semejante será rentable para Rodríguez y sus compis, pero sobre todo para la productora, Shine Ibérica, que se está forrando. Contrata a los ganadores de anteriores ediciones Junior para que sirvan de gancho en los Campamentos MasterChef que organiza. Allí, por casi mil euros a la semana, pueden ir a hacerse fotos con ellos los niños pijos que ya no saben qué hacer con su aburrimiento.