Polémica ante la posible pérdida del anonimato en donantes de óvulos y esperma

Cuando llegó a la mayoría de edad, la joven estadounidense Kianni Arroyo, concebida mediante inseminación artificial con semen de donante, se propuso encontrar a sus "hermanos" y empezó a indagar sobre sus orígenes. En tan sólo seis años, logró contactar con su padre biológico „que quería ser anónimo„, y con decenas de "hermanos" gracias a internet, las bases de datos genéticos y las pruebas de ADN. "Soy la primera de mi familia de donante y siempre estaré orgullosa de tener el título de hermana mayor", aseguró en su cuenta de Instagram, en la que comparte fotos y vídeos de los encuentros.

En España, el anonimato de la donación de gametos, permitido por ley desde finales de la década de los ochenta, ha animado a muchas personas a legar sus óvulos o esperma sin el temor de que un descendiente genético le busque.

Pero el proyecto de recomendación del Consejo de Europa, plasmado en un documento titulado Anonymous donation of sperm and oocytes: balancing the rights of parents, donors and children, que plantea eliminar el anonimato a escala europea, suscita una gran polémica en España desde que se conoce. Supondría una serie de problemas clínicos, éticos y legales, que ya abordó un grupo de especialistas del ámbito médico, biológico, psicológico, ético, jurídico y social, como avanza el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) : "Uno de los principales problemas es el posible descenso de donantes, preocupados por que su identidad sea desvelada", asegura Luis Martínez. Y lo ejemplifica con casos de países que ya tienen la identificación de gametos como norma. "Cada vez más ciudadanos europeos con políticas restrictivas en materia de fertilidad en sus países, acuden a España en busca de una medicina reproductiva de calidad en un marco legal favorable a su objetivo reproductivo", indican desde el grupo de expertos.

La SEF se posiciona sobre la regla del anonimato en la donaciones de gametos. La posible abolición del anonimato que se plantea en el seno de algunos grupos e instituciones „europeas y españolas„ abre la caja de pandora: cuestiones como la del desabastecimiento que este cambio en la ley puede generar han salido a flote. El presidente de la SEF, Luis Martínez Navarro insiste en que "si España abole el anonimato en la donación de gametos, pondremos en peligro el proyecto reproductivo de muchas mujeres". Y es que un tercio de los tratamientos que se hacen en nuestro país son con donación de gametos „según el último registro de actividad„. Por su parte, el ginecólogo y coordinador del citado documento, Manuel Muñoz, advierte de la preocupación que debe suponer para una sociedad como la nuestra, en la que el recambio demográfico está comprometido, medidas como esta que, a buen seguro, no harían más que agravar este problema, entre otros: "El 9% de los nacimientos en España se producen gracias a las técnicas de reproducción asistida. Abolir el anonimato puede forzar un éxodo", coincide. Según las investigaciones y trabajos científicos a los que aluden, se ponen de manifiesto consecuencias negativas para el tratamiento de la infertilidad y no evidencian aspectos positivos para las familias. "No está demostrado que la revelación de la identidad del donante sea ventajosa para las partes".

"La normativa española de reproducción asistida establece el anonimato del donante de gametos, previendo excepciones para salvaguardar la vida y la salud de los hijos nacidos de las técnicas, lo que hace que el sistema tenga flexibilidad", explica el abogado Fernando Abellán, "en consecuencia, no está desprotegido el derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad", concluye. Otra de las preocupaciones es cómo afecta a los hijos el desconocimiento sobre la persona que donó una célula. "El apego se realiza en las primeras etapas de la vida. Si el rol parental se ve amenazado por la figura de un donante, puede conllevar consecuencias negativas en la familia" reflexiona la psicóloga Montse Roca, que prioriza constatar los beneficios primero.