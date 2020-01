Assan, el primer coruñés de 2020

Casi cuatro horas después de las Campanadas nacía el primer coruñés del año en el Materno. Se trata de Assan, el hijo de Nyabu Bach y John, una pareja nigeriana que lleva casi una década en la ciudad y que vivió con "sorpresa" el nacimiento ya que no estaba previsto hasta bien entrado enero. Pero Assan no fue el gallego más madrugador. Tan solo 15 minutos después de que arrancase el año, Iago nacía en el Hospital de Valdeorras. Su madre, natural de Verín, y que trabajó de enfermera en este hospital comarcal, se sumaba a las críticas por el cierre del paritorio

El primer coruñés del año llegó ya entrada la madrugada del 1 de enero. Eran las 03.45 horas cuando el pequeño Assan, de 3,37 kilogramos de peso, nacía en el Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña. Es el segundo hijo de una pareja de Dambia (Nigeria) y ayer su madre, Nyabu Bach Faye, reconocía que su nacimiento les pilló por "sorpresa" ya que estaba previsto para casi mediados de enero. Pero Assan no fue el bebé gallego más madrugador. Apenas había pasado un cuarto de hora de las Campanadas, cuando llegaba al mundo Iago en el Hospital de Valdeorras. Seis minutos más tarde lo hacía Carlota en el de Lugo y a las 01.11 horas nacía Yisela en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Con el pequeño Assan durmiendo en su misma cama, Nyabu Bach se mostraba ayer "muy feliz" por el nacimiento de su segundo hijo que se convirtió, lejos de lo previsto por sus padres, en el primer coruñés del 2020. "Tenía que nacer el 14 de enero, se adelantó trece días", señalaba ayer la madre de Assan, que reconocía que el parto en plena Nochevieja fue "una sorpresa" tanto para ella como para su pareja, afincados en A Coruña desde hace casi una década. El pequeño, que tiene una hermana de 9 años, nació por parto natural y tanto él como su madre se encuentran bien. Tanto en el Hospital Quirón como en la Maternidad HM Belén no hubo ningún nacimiento durante la madrugada y hasta el mediodía de ayer, según fuentes hospitalarias de estos centros.

Pero el primer bebé gallego del año llegaba tres horas y media antes. En concreto nacía 15 minutos después de las Campanadas, en Ourense, en la provincia con la edad media más elevada de España (por encima de los 50 años), y en un hospital de comarca, donde el rural predomina sobre el medio urbano. Iago Fernández Dasilva vino al mundo a las 0.15 horas del primer día de enero, con 2,845 kilos de peso. Su madre Elena Dasilva es enfermera y de Verín, donde trabajó en el hospital comarcal en el que se acaba de cerrar el paritorio. "Me parece fatal lo que pasa con el hospital", señalaba ayer esa madre, primeriza a sus 34 años. Natural de Verín aunque residente en O Barco ella se suma al clamor social que rechaza el cierre del paritorio que ha realizado la Xunta alegando el reducido número de partos y que no hay pediatras para cubrir las plazas necesarias. De hecho, las protestas continuaron hasta el último día del año y sanitarios y vecinos de Verín decidieron tomar las uvas dentro del hospital comarcal en protesta por el cierre.

Elena salió de cuentas el día 28 de diciembre. "Estaba esperando a ver cuando se decidía a venir. Estuve por la mañana en el hospital haciendo el registro, con algo de dolor, pero la cosa todavía era lenta. Creo que fue el viaje en coche, porque ya comenzaron muchas contracciones", recuerda. Era posible que su hijo llegara en el cambio de año, aunque ella hubiera preferido pasar desapercibida."Todo el mundo me decía que a ver si iba a ser el primero y yo: espero que no porque no me apetecía, pero es lo que toca". No tuvo tiempo para las uvas ni para celebrar las campanadas. "Primero estaba empujando, y después tan agotada que ya nada", asegura la madre del primer bebé gallego del nuevo año.

Iago además pasará a la historia como uno de los primeros niños que nacieron en España en 2020. El primer bebé gallego fue el quinto que se produjo en todo el país „a la misma hora que otro pequeño nacido en Tenerife„. Los primeros nacimientos en el país, sin embargo, se produjeron cuando apenas se llevaban dos minutos del nuevo año. Se trata de Carlos Dariel, madrileño, y Ariadna, valenciana, que nacieron en el Hospital Infanta Leonor del distrito de Vallecas, y en el Hospital de Elda (Alicante), respectivamente.

Carlos Dariel, de madre ecuatoriana y padre dominicano, pesó al nacer 3 kilos y 400 gramos y mide 49 centímetros, según informó la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mientras que Ariadna pesó 3,100 kilogramos, según la Generalitat Valenciana. Aleix es el nombre del primer bebé catalán del año, que nació en el Hospital Universitario Mútua de Terrassa (Barcelona) cuando pasaban cuatro minutos de la medianoche. Por su parte, Adil, nació dos minutos después en Málaga.